Algérie: Annaba - Un groupe musical italien régale le public

ANNABA — La scène du théâtre régional Azzedine-Medjoubi d'Annaba a accueilli, dans la soirée de dimanche, un concert du quatuor italien de World Music "Nuove Tribu Zulu", qui a régalé et fait interagir le public dans une belle ambiance.

Le groupe a fait fusionner de multiples styles musicaux tels que le rock, le reggae, le folklore et la musique universelle.

La directrice de wilaya de la Culture et des Arts, Saliha Berkouk, a indiqué que ce concert "s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens culturels entre l'Algérie et l'Italie, et donne au public local l'occasion de découvrir la richesse du patrimoine artistique italien".

De plus, l'accueil par Annaba d'un groupe de la dimension de "Nuovo Tribu Zulu" constitue un apport qualitatif à la scène artistique locale, a-t-elle estimé.

De son côté, le leader et fondateur du groupe, le chanteur Andrea Camerini, s'est dit "très heureux" de cette rencontre artistique, avant de souligner que cette soirée à une nouvelle fois démontré que la musique est "capable de briser toutes les barrières".

Bouthaïna Guerrache, étudiante au département de langue italienne à l'université d'Annaba, a indiqué, quant à elle, que cette soirée lui a offert l'occasion de s'imprégner de la culture italienne, avant d'affirmer que le spectacle fut "très riche sur le plan linguistique et culturel".

Le concert fait partie d'une série de manifestations organisées par l'ambassade d'Italie et l'Institut culturel italien à Alger pour célébrer la semaine de l'Europe en Algérie, qui comprend des spectacles musicaux, des expositions et des rencontres intellectuelles avec la participation d'artistes algériens et européens.