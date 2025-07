Burkina Faso: Valorisation de l'expertise publique - La stratégie nationale présentée aux acteurs

Le Secrétariat permanent de la Coordination des établissements de formation professionnelle et la Valorisation de l'expertise publique (SP-CEFP-VEP) en collaboration avec le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a animé une conférence publique sur la Stratégie nationale de valorisation de l'expertise publique (SNVEP) et son Plan d'actions triennal (PAT) 2025-2027, vendredi 27 juin 2025, à Ouagadougou.

Les autorités burkinabè veulent valoriser l'expertise nationale dans ses diverses formes. A cet effet, elles ont entrepris des réformes qui ont abouti à l'adoption par arrêté conjoint, le 30 décembre 2022, sur la Stratégie nationale de valorisation de l'expertise publique (SNVEP) et son Plan d'action triennal (PAT). En vue de les vulgariser, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale en collaboration avec le Secrétariat permanent de la Coordination des établissements de formation professionnelle et la Valorisation de l'expertise publique (SP-CEFP-VEP) a animé une conférence publique sur ces référentiels, vendredi 27 juin 2025, à Ouagadougou.

Pour le directeur général de l'Institut des finances publiques du Burkina Faso (IPFPB), Barthélemy Dabré, cette conférence publique est l'occasion de présenter la SNVEP et son PAT dont l'objectif général est de promouvoir une expertise publique de qualité et concurrentielle qui facilitera l'accès des compétences nationales sur les marchés national et international. Il a aussi soutenu que dans un élan de développement endogène, la valorisation des experts nationaux demeure un impératif afin de permettre aux meilleurs agents de l'Etat d'occuper les postes des futures institutions publiques. M. Dabré a révélé que l'environnement de la Fonction publique internationale est multiculturel et renferme des réalités complexes.

C'est pourquoi, il a invité les participants à faire de cette conférence non seulement un espace de transmission de savoirs mais aussi, un lieu d'échanges fructueux. « Nous restons convaincu que cette session de communication sur la vulgarisation de la SNVEP impactera positivement les agents publics et motivera plus d'un à aller à la conquête des postes internationaux, pour le rayonnement de notre chère Patrie », a-t-il confié. Selon le conseiller technique du ministère en charge de la fonction publique, Oumarou Toé, l'IFPB, un établissement public au service de la formation de l'élite administrative, est heureuse d'abriter cette rencontre stratégique.

De son avis, cette conférence s'inscrit dans la vision de l'IFPB qui est de former, structurer et propulser les cadres publics dans une dynamique d'efficacité, de professionnalisme et d'influence régionale. A l'en croire la SNVEP est bien plus qu'un document stratégique, elle incarne une vision de garantir d'ici à 2026 une expertise publique compétitive au service du développement national mais également de conquérir les marchés internationaux. Cette stratégie, a-t-il expliqué, repose sur trois points à savoir le renforcement de l'expertise publique par une formation de qualité et une structuration rigoureuse, la promotion de l'expertise publique par la mise en réseau et le pilotage efficient de la stratégie par une gouvernance et des outils d'évaluation performants.