Algérie: Championnat National de VTT - Victoire de l'athlète Abderrahmane Mansouri

TLEMCEN — Le cycliste du Mouloudia d'Alger, Abderrahmane Mansouri est sacré champion d'Algérie de vélo tout terrain (VTT), après s'être imposé haut la main dans l'édition 2025, disputée lundi matin à Tlemcen.

La course des seniors (messieurs) s'est déroulée sur un circuit de 28,2 kilomètres et Mansouri a couvert la distance en 1:21.03, se plaçant ainsi devant Mohamed Abderrahmane Touam (CSG Dar El Beida), 2e en 1:23.40 et Rayane Ouaras (Club Cycliste Algérois) en 1:31.18.

Chez les juniors (messieurs), la course qui s'est déroulée sur un circuit de 14,1 kilomètres, a été remportée par Mohamed Abdelraouf Mellak (Olympique Baraki) qui l'a emporté en 41:41.

Le podium a été complété par Omar Zeggaï, du VTT Tiaret, second en 42:13 devant l'athlète Salah Hamzaoui (MC Alger) en 42:31.

En cadets (garçons), la course s'est déroulée sur un circuit de 9,1 kilomètres et c'est Ibrahim Arslane Merabet (Etoile Cycliste de Tlemcen) qui s'est adjugé la 1re place en 38:04, devant Mohamed Amine Fertous de l'ESC Ben Aknoun (39:51) et Rayane Saïdani (Club Cyliste Algérois) en 41:17.

Le championnat national de vélo tout terrain (VTT) a été précédé du championnat national de cyclisme sur route, disputé également à Tlemcen, et marqué par une assez nette domination du Mouloudia d'Alger et de Madar Pro-Team.