Sénégal: Ziguinchor - Plus de 10 800 candidats inscrits, les filles en force dans les séries scientifiques

Alors que le Baccalauréat 2025 débute ce mardi 1eᣴ juillet sur l'étendue du territoire national, l'Académie de Ziguinchor enregistre cette année un effectif record de 10 806 candidats. Fait marquant : la percée progressive des filles dans les disciplines scientifiques.

À Ziguinchor, l'année 2025 s'annonce déterminante pour des milliers de lycéens en quête du premier diplôme universitaire. Selon les chiffres communiqués hier, par l'Inspecteur d'académie (Ia), Papa Gorgui Ndiaye, 10 806 candidats sont inscrits à l'examen du Baccalauréat dans la région. Un effectif en nette progression. Dans cette cohorte de jeunes lycéens à l'assaut du Bac, ce sont les filles qui se taillent la part du lion, avec 6 262 inscrites, soit 57,95 % de l'effectif total. De l'avis du successeur de l'inspecteur Cheikh Faye, cette surreprésentation féminine traduit une dynamique positive de la scolarisation des filles en Casamance.

Plus encore, leur présence est remarquée dans les séries scientifiques, un domaine longtemps dominé par les garçons, mais où les tendances évoluent désormais à l'avantage des jeunes filles, notamment dans les filières S1, S2, S4 et S5 du lycée de Bignona. Cette année encore, les séries littéraires restent majoritaires. Elles rassemblent 9 799 candidats, soit plus de 90 % des effectifs, contre seulement 1 007 candidats dans les filières scientifiques. Cette répartition pose encore la question de l'orientation et du renforcement des Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (Stem) dans le système éducatif local.

Une hausse des candidats individuels

Pour ce qui concerne le profil des candidats, les élèves issus des établissements publics dominent également les statistiques, représentant 57,32 % de l'effectif total (6 194 élèves). Le privé aligne 2 809 candidats (25,99 %), tandis que les candidats libres, en constante augmentation, sont au nombre de 1 803, soit 16,68 % de l'ensemble. L'Inspection d'académie de Ziguinchor a déployé 32 centres d'examen, accueillant 38 jurys, dont un secondaire basé au lycée de Koudioubé. Ledit centre est rattaché au jury principal de Diouloulou, dans le département de Bignona.

Dans un contexte marqué par la saison des pluies, l'inspecteur Papa Gorgui Ndiaye a précisé que les autorités ont mis l'accent sur la préparation matérielle : étanchéité des salles, disponibilité du mobilier, logistique fonctionnelle. Sur le plan sécuritaire, M. Ndiaye a rappelé que « toutes les dispositions ont été arrêtées en collaboration avec le gouverneur et les forces de défense et de sécurité pour garantir l'acheminement et la confidentialité des épreuves ainsi que la protection des centres ».

Enfin, l'aspect administratif est fin prêt. L'ensemble des présidents et secrétaires de jury a été nommé par l'Office du baccalauréat. Les commissions de surveillance sont installées dans tous les centres, prêtes à encadrer le déroulement des épreuves. Dans l'Académie de Ziguinchor, la mobilisation est déjà de mise « pour entrer dans l'arène » du Bac avec sérénité.