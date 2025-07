ALGER — Le ministère de la Justice a annoncé, lundi dans un communiqué, la modification des dates des épreuves orales, pour l'admission finale des candidats, de la 2e session du concours national de recrutement d'élèves magistrats, au titre de l'année 2024, lesquelles se dérouleront du 7 au 10 juillet prochain au siège de l'Ecole supérieure de la magistrature (ESM) à Koléa.

Les épreuves orales d'admission finale au concours national de recrutement d'élèves magistrats pour l'année 2024 "se dérouleront les 7,8,9 et 10 juillet 2025, au lieu des 6,7,8 et 9 juillet 2025, et ce au niveau du siège de l'ESM", précise la même source.

Les candidats doivent "se présenter à la date et à l'heure indiquées, munis de la pièce d'identité et des documents requis en vue de compléter le dossier, et consulter minutieusement la note n1827 relative aux mesures du déroulement des deux épreuves orales de la 2e session de ce concours au titre de l'année 2024, publiée sur les sites web de l'ESM et du ministère de la Justice, en veillant au respect de sa teneur", a conclu le communiqué.