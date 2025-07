Algérie: Ouverture du 1e salon national de la manifestation culturelle 'forum du livre'

BATNA — Le premier salon national de la manifestation culturelle "forum du livre " édition dédiée à la Palestine s'est ouvert dimanche à la bibliothèque principale de lecture publique "Mohamed Hamouda Bensaï" au pôle urbain Hamla de la ville de Batna.

Tenue sous le thème " les bibliothèques de lecture publique, incubatrices de l'innovation et tribunes culturelles ", la manifestation de deux jours a connu une large participation des bibliothèques principales de lecture publique et leurs annexes de 30 wilayas.

Dans son allocution à l'occasion, le directeur du livre et de la lecture publique au ministère de la Culture et des Arts, Tidjani Tama, a salué l'initiative qui " renforce la scène culturelle, consolide l'industrie du livre et enrichit le domaine de la créativité nationale ", affirmant le soutien à toutes les initiatives qui visent à améliorer la pratique de la lecture en Algérie.

De son côté, la directrice de la culture et des arts de la wilaya de Batna, Amira Deliou, a souligné que la première édition de ce salon vient couronner les 41 éditions précédentes du forum du livre, améliorer la lecture et faire connaitre et encourager les auteurs algériens.

Pour la directrice de la bibliothèque principale de lecture publique, Chahrazed Dhouadi, la manifestation regroupe les responsables et les cadres des bibliothèques principales de lecture publique de plusieurs wilayas ainsi que les auteurs écrivains en célébration du livre pour diffuser davantage la lecture.

La première journée de la manifestation a donné lieu à la projection d'une vidéo sur les précédentes éditions du forum et à des conférences d'universitaires sur la dynamique de la pratique de la lecture et les sociétés du savoir à l'heure de l'intelligence artificielle.

En marge de la rencontre, une exposition a été consacrée aux auteurs de Batna et à leurs publications ainsi qu'aux précédentes éditions du forum du livre.

Le programme de cette première édition du salon du livre prévoit des conférences, des ventes-dédicaces d'ouvrages et un récital poétique intitulé " Soirée de Ghaza ".