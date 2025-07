<strong>Addis-Abeba, — Le Vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a affirmé que l'Éthiopie prend des mesures audacieuses et stratégiques pour améliorer l'accès au traitement du cancer, à la recherche et à la radiothérapie, dans le cadre de son engagement plus large à renforcer le système de santé national.

S'exprimant lors d'une conférence internationale co-organisée par le ministère de la Santé et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), sous le thème « Lumières d'espoir », le Vice-Premier ministre a présenté la vision de l'Éthiopie pour un secteur de la santé plus réactif, inclusif et axé sur la technologie.

L'événement, qui s'est tenu au Palais des congrès de l'Union africaine à Addis-Abeba, a réuni le Directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, le Ministre de la Santé, Mekdes Daba, des diplomates, des ambassadeurs et des acteurs clés de la santé mondiale.

Dans son discours d'ouverture, Temesgen a souligné l'évolution du paysage sanitaire mondial et la détermination de l'Éthiopie à bâtir un système de santé résilient.

Il a cité le Programme de vulgarisation sanitaire comme une réussite majeure, attribuant l'amélioration des prestations de services à un nombre croissant de professionnels de santé qualifiés.

Le vice-Premier ministre a souligné les efforts continus visant à intégrer les technologies de pointe dans le traitement du cancer et à garantir leur utilisation sûre dans un cadre réglementaire rigoureux.

L'expansion de la radiothérapie grâce à l'utilisation pacifique de la technologie nucléaire, a-t-il noté, améliorera le diagnostic précoce du cancer et, à terme, sauvera des vies.

Le vice-Premier ministre a appelé les partenaires du développement à jouer un rôle actif dans l'élaboration des systèmes de santé mondiaux, préconisant des contributions allant au-delà de l'aide financière.

La ministre de la Santé, Mekdes Daba, a pour sa part souligné l'engagement de l'Éthiopie à étendre les services de radiothérapie, avec la construction de nouveaux centres de traitement du cancer dans plusieurs villes.

L'un des principaux axes de cette expansion est la détection précoce du cancer, en particulier chez les enfants, a-t-elle déclaré, évoquant le projet de création de cliniques satellites dédiées à l'oncologie pédiatrique.

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, a décrit le cancer comme l'une des principales causes de décès dans le monde, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Grâce à l'initiative « Lumières d'espoir », a-t-il déclaré, l'AIEA s'efforce d'élargir l'accès à la radiothérapie et à l'imagerie diagnostique dans plus de 20 États membres qui ne disposent pas actuellement de ces services.

Le ministre d'État de la Santé, Dereje Duguma, a également présenté les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière de lutte contre le cancer, notamment le lancement du Plan national de lutte contre le cancer 2025-2029, visant à améliorer l'accès aux services de diagnostic et de traitement.

Il a également souligné la construction en cours de nouveaux centres de radiothérapie à Gondar, Hawassa, Harar et Mekelle, qui viendront compléter les installations existantes à Addis-Abeba.

Le ministre d'État a également annoncé la création d'un centre d'oncologie complet grâce à un partenariat public-privé et a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à améliorer la prise en charge des cancers infantiles grâce à des cliniques spécialisées, des formations professionnelles et des programmes de dépistage précoce.