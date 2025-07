<strong>Addis-Abeba, — La nouvelle stratégie de promotion des investissements (2025-2030) vise à repositionner l'approche de promotion des investissements en identifiant et en priorisant les secteurs les plus compétitifs et les plus attractifs, a dévoilé le Commissaire éthiopien d'investissement (EIC).

Un atelier de validation de la stratégie éthiopienne de promotion des investissements (2025-2030) s'est tenu aujourd'hui à Addis-Abeba.

S'exprimant à cette occasion, le Commissaire de la Commission éthiopienne de l'investissement, Zeleke Temesgen, a déclaré que l'Éthiopie avait entrepris une série de réformes ces dernières années pour améliorer le climat d'investissement et renforcer la compétitivité économique.

Pour garantir que ces réformes atteignent les résultats escomptés, le Commissaire a déclaré que la révision de la stratégie de promotion des investissements existante était devenue essentielle pour renforcer les capacités institutionnelles, identifier les secteurs à fort potentiel, rétablir la confiance des investisseurs et promouvoir l'investissement durable, entre autres.

« Une étude approfondie a été menée afin de repositionner stratégiquement l'approche de promotion de l'investissement et de concevoir des instruments politiques efficaces qui identifient et priorisent les secteurs les plus compétitifs et les plus attractifs pour l'investissement », a-t-il précisé.

Zeleke a ajouté que l'Éthiopie s'éloigne d'un modèle général de promotion de l'investissement pour adopter une stratégie plus ciblée, axée sur les secteurs et sous-secteurs à fort potentiel d'impact.

Le projet de stratégie de promotion de l'investissement jouera également un rôle essentiel dans l'orientation des flux d'investissements directs étrangers dans les années à venir, a-t-il souligné.

« Son calendrier est particulièrement important, car l'Éthiopie continue de mettre en oeuvre des mesures de libéralisation progressive dans des secteurs clés de l'économie. Ce projet de stratégie constitue un engagement collectif à harmoniser nos institutions, nos politiques et nos processus afin d'attirer et de retenir des investissements de qualité, créateurs d'emplois, de technologies et de croissance inclusive », a-t-il déclaré.

Il a souligné que les institutions gouvernementales, en tant que responsables de la mise en oeuvre, ont la responsabilité partagée d'assurer la cohérence, la collaboration interinstitutionnelle et la préparation opérationnelle des actions de promotion de l'investissement.

À cet égard, la session de validation a pour objectifs clairs de valider l'alignement des rôles, des politiques et des mécanismes de coordination sur les ambitions de la stratégie, en identifiant les lois et procédures nécessitant des interventions urgentes.

De plus, l'atelier de validation vise à créer des opportunités et des synergies entre les partenaires de développement et le secteur privé en fonction des priorités définies, a déclaré le commissaire, ajoutant qu'il est également essentiel d'explorer le soutien technique, financier et politique.

Selon le commissaire, la Stratégie éthiopienne de promotion des investissements (2025-2030) sera opérationnelle après avoir intégré les contributions et les retours d'expérience importants des parties prenantes concernées.