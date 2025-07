Algérie: Tenue de la 4e session du dialogue stratégique algéro-italien à Alger

ALGER — Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Lounès Magramane, a coprésidé, lundi à Alger, avec son homologue italien, M. Riccardo Guariglia, les travaux de la 4e session du dialogue stratégique algéro-italien sur les relations bilatérales et les questions politiques et sécuritaires globales, dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique existant entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette session de dialogue stratégique, qui s'inscrit dans le cadre des concertations politiques régulières entre les deux pays, a permis de "procéder à une évaluation globale et constructive du bilan de la coopération bilatérale dans divers domaines, en passant en revue les progrès réalisés depuis la tenue de la dernière session en 2024 à Rome, concrétisés par de nombreuses visites et rencontres de haut niveau, notamment la visite effectuée par le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, M. Antonio Tajani, en Algérie, à l'invitation de son homologue algérien, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf", précisé le communiqué.

"Ce dialogue s'inscrit dans le cadre de la préparation du 5e Sommet gouvernemental algéro-italien, sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de la présidente du Conseil des ministres de la République italienne, Mme Giorgia Meloni", prévu dans la capitale italienne fin juillet prochain, ajoute la même source.

A cette occasion, les deux parties ont échangé les vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, relevant une convergence de vues entre les deux pays, notamment en ce qui concerne les développements de la situation en Palestine, au Sahara occidental, en Libye et dans la région du Sahel, conclut le communiqué.