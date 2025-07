Mauritanie: Mohamed Bemba Meguette, président de l'Assemblée nationale du pays - « Ma présence incarne l'amitié inaltérable entre nos deux peuples... »

Lors de la session ordinaire unique de l'Assemblée nationale, Mohamed Bemba Meguette, président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie, a pris la parole pour réaffirmer la force des liens entre Nouakchott et Dakar. Dans un discours empreint de fraternité, il a déclaré : « Ma présence incarne l'amitié inaltérable entre nos deux peuples...

« Monsieur le Président, votre geste empreint d'élégance et de fraternité incarne un merveilleux lien, profond et vivant, qui unit nos deux nations, nos peuples frères, nos dirigeants et nos parlements. Le moment que vous vivez aujourd'hui n'est pas un simple événement institutionnel : c'est une célébration de la démocratie sénégalaise, de sa liberté, de sa vitalité, de son souffle.

À travers le débat intense tout au long de cette session, c'est l'âme de votre peuple qui a vibré dans cet édifice. C'est la voix du Sénégal profond, de ses espoirs, de ses vies, qui a été entendue. Je tiens à saluer le travail exigeant mené sans relâche, et le patriotisme sincère de chacun des députés ici présents. Vos avancées sont aussi les nôtres.

Vos succès résonnent dans nos coeurs comme des promesses chèrement acquises. Car entre le Sénégal et la Mauritanie, il n'y a pas que des frontières naturelles ; il y a surtout une histoire tissée d'humanité, de sang, de solidarité et d'avenir commun. Ma présence ici, en tant qu'invité d'honneur, revêt une dimension profondément symbolique. Elle incarne l'amitié inaltérable entre nos deux peuples.

Elle porte un message fort : celui de notre volonté commune de renforcer le dialogue, d'élargir les ponts de coopération, d'harmoniser davantage l'action de nos parlements pour répondre à l'ensemble des défis de notre temps. Cette volonté est aujourd'hui brillamment portée, guidée et incarnée par Leurs Excellences les présidents Mohamed Ould Ghazouani et Bassirou Diomaye Faye, deux chefs d'État visionnaires, résolument tournés vers un avenir de paix et de développement.

Nos relations bilatérales s'imposent comme un modèle rare de fraternité authentique, de bon voisinage et d'exemplarité. Que la flamme de notre coopération ne cesse jamais de briller, pour que l'horizon de nos peuples s'ouvre sur un avenir partagé, pacifique et prospère ».