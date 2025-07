Le football africain n'est pas compétitif et ses footballeurs affichent un écart monstre par rapport à ceux européens et sud-américains.

On nous a toujours raconté que le football Africain a énormément progressé pour tenir tête aux cadors du monde. La demi-finale du Maroc au Mondial 2022 a été sûrement l'arbre qui cache la forêt, car si on prend les résultats sur les trente dernières années, on voit bien que la réalité est tout autre.

Les quelques grands joueurs africains qui ont brillé en Europe pendant des années ne peuvent pas inverser les faits : ce football africain n'est pas aussi généreux en talents. Ceux qui réussissent encore, même portant une nationalité africaine, ont été, en grande partie, formés et accompagnés en Europe et dans des clubs structurés.

Le football en Afrique est actuellement une bulle gonflée, mais qui n'a pas une valeur réelle aussi importante. Les clubs sont très loin au niveau performances. Ils gagnent plus d'argent qu'avant oui, mais leurs joueurs, leurs structures techniques, leur attitude ne sont pas ceux des grands clubs en Europe ou en Amérique du Sud.

Parce qu'au fond, la qualité des joueurs qui évoluent en Afrique est très moyenne, et elle est souvent surestimée. La preuve, les quatre clubs de l'Afrique, Al Ahly, l'EST, Sundowns et le WAC n'ont pas été capables de passer aux huitièmes. Piètre performance et ce n'est pas un match de gagné qui va changer la donne. Si le football africain a évolué comme on le dit, au moins un représentant aurait pu être présent au second tour.

Et pourtant, ce n'était pas une mission impossible. Peut-être que le WAC a eu la malchance de tomber dans un groupe où il y avait la Juve et Manchester City, mais le club marocain a été battu au dernier match par Al Aïn Emirati et ça veut tout dire. L'EST, notre représentant, a certes gagné un match, mais elle n'était pas capable de suivre le rythme de Flamenco et de l'équipe réserve de Chelsea, alors que Al Ahly, avec toute un armada de stars ramenée, a été si léger et inefficace pour rater une qualification dans ses cordes, se contentant de deux points.

Pour Sundowns, qui a totalisé 4 points, soit le meilleur bilan, il n'a pas pu sortir de son football faux lent et stérile avec une possession en largeur surtout au dernier match contre Fluminense. Il a bousculé Dortmund oui, il a gagné face à Ulsan, oui, mais en fin de compte, c'est une élimination.

Les Sud-Africains étaient tout proches, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Pour un continent qui a 9 places au moins à la coupe du monde et qui a maintenant des moyens fous à l'image du budget d'Al Ahly et de Sundowns, la moisson est maigre. Ce cap symbolique du second tour n'a pas été franchi et cela en dit bien long sur la réalité du foot en Afrique.

La Ligue des champions est, également, une compétition pas extraordinaire avec 4 ou 5 clubs qui se partagent la domination. Et surtout avec des joueurs moyens et surpayés. Ce mondial des clubs est un vrai échec sportif même si la cagnotte est juteuse. La CAF doit se pencher vite sur ce petit bilan des 4 Africains. C'est même un coup de massue qui doit servir de leçon pour se relever.