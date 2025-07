Tunisie: Visa, talents, études - Ce que révèle la nouvelle vague de mobilité vers la France

Le consul général de France à Tunis, Dominique Mas, a déclaré, lundi, que de plus en plus de jeunes Tunisiens poursuivent leurs études et leurs parcours professionnels en France, dans le cadre de partenariats académiques et professionnels solides entre les deux pays.

Dans une déclaration accordée à l'Agence TAP, en marge du forum international "La migration entre réalités et défis", organisé à la Cité de la culture, il a indiqué que les étudiants et chercheurs tunisiens forment l'une des communautés étudiantes les plus importantes en France. Quelque 14 000 jeunes Tunisiens y poursuivent actuellement des études supérieures dans des spécialités diverses, dont la médecine, l'ingénierie, les sciences de la vie, l'économie ou encore les mathématiques. Ce chiffre, selon lui, témoigne à la fois de la qualité de l'enseignement supérieur en Tunisie et du dynamisme de sa jeunesse.

Dominique Mas a par ailleurs précisé que la Tunisie se classe au troisième rang en matière d'obtention de titres de séjour en France, derrière l'Algérie et le Maroc. Un tiers de ces titres sont délivrés dans le cadre du "passeport talent", destiné aux personnes hautement qualifiées, un autre tiers dans le cadre du regroupement familial, et le reste concerne les étudiants et chercheurs.

Le consul a également souligné que de nombreux titulaires tunisiens du Brevet de technicien supérieur (BTS) et de diplômes appliqués sont accueillis en France, où ils poursuivent leur formation ou s'intègrent dans le marché du travail à travers des programmes encadrés et adaptés aux besoins des deux parties.

Il a affirmé que cette mobilité ne doit pas être perçue comme une perte pour la Tunisie, mais comme une opportunité de renforcer les échanges scientifiques et la coopération professionnelle, dans le cadre d'investissements conjoints dans l'éducation et la formation.

S'agissant des procédures de visa, il a précisé que plus de 80 % des demandes de visas soumises par les étudiants et les travailleurs tunisiens sont acceptées, tout en rappelant que la présentation de dossiers complets reste la condition essentielle pour accélérer le traitement.

Concernant les visas d'études, il a recommandé de passer par l'Agence Campus France, ce qui permet généralement d'obtenir une réponse - positive ou négative - en moins de dix jours.