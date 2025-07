Sénégal: Clôture de la session ordinaire unique 2025 - La vitalité démocratique sénégalaise salué

La 15e législature a clôturé hier, lundi 30 juin, la session ordinaire unique de l'année 2024-2025 de l'Assemblée nationale lors d'une cérémonie officielle tenue en présence des représentants des parlementaires de pays frères de la sous-région. Invités à prendre la parole devant l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale de la Gambie, Fabakary Jatta celui de l'Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed Bamba Ould Meguett et du Vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Abdel Fassi-Fihri ont salué la vitalité démocratique sénégalaise dans leurs discours empreint d'émotion et de fraternité.

L'Assemblée nationale en vacances. Sept mois après leurs installations, le 2 décembre, les députés la 15e législature de les 165e ont procédé hier, lundi 30 juin à la clôture de la session ordinaire unique de l'année 2024-2025 de l'Assemblée nationale lors d'une cérémonie officielle tenue en présence des représentants des parlementaires de pays frères de la sous-région.

Parmi ceux-ci, nous pouvons citer entre autres, le président de l'Assemblée nationale de la Gambie, Fabakary Jatta celui de l'Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed Bamba Ould Meguett et du Vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Abdel Fassi-Fihri. Invités à prendre la parole devant l'hémicycle, les trois invités d'honneurs ont salué la vitalité démocratique sénégalaise dans leurs discours empreint d'émotion et de fraternité.

Premier orateur parmi les invités d'honneur à cette cérémonie officielle de clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, Abdel Fassi-Fihri, vice-président de la Chambre des Représentants du Maroc a salué « l'approfondissement de la pratique démocratique sénégalaise », fruit selon lui « d'une sagesse politique cultivée depuis l'indépendance ». « Le Sénégal a su forger un modèle démocratique unique, qui se consolide à chaque échéance électorale » a-t-il déclaré tout en plaidant pour une coopération renforcée entre parlements africains. « Face aux défis inédits de notre époque, nous, parlementaires africains, devons coordonner nos actions et parler d'une seule voix pour répondre aux attentes des peuples que nous représentons. », a-t-il lancé.

« Ce moment n'est pas seulement un moment institutionnel, c'est une célébration de la démocratie sénégalaise, de sa vitalité avec des échanges nourris, des choix courageux, des décisions engageantes. » a lancé pour sa part le président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie du haut de la tribune de l'hémicycle tout en rendant un hommage à ses collègues députés sénégalais pour la qualité des débats et de leur engagement durant cette session parlementaire.

« M. le Président, votre geste empreint d'élégance et de fraternité incarne à merveille les liens profonds et vivants qui unissent nos deux nations, nos peuples frères, nos dirigeants et nos parlements. A travers les débats nourris tout au long de cette session qui s'achève, les décisions engageantes, c'est l'âme de votre peuple qui a vibré dans cet hémicycle. C'est la voix du Sénégal profond, de ses espoirs, de ses luttes qui a été entendue », a notamment assuré le président Mohamed Bamba Ould Meguett.

Abondant dans le même sens, le président de l'Assemblée nationale de la Gambie a magnifié l'importance et la profondeur du lien qui unit le peuple sénégalais et gambien. « Être ici, en ce jour, marque l'importance et la profondeur du lien qui unit nos deux nations, et plus encore, nos institutions parlementaires.

Le Sénégal et la Gambie ne sont pas simplement des voisins : nous sommes une seule et même famille, unie par l'histoire, les cultures croisées, des aspirations communes et un destin indissociable », a Fabakary Jatta qui n'a pas manqué de saluer l'engagement des députés de la 15e législature sénégalaise en ses termes. « Nous avons observé avec admiration la 15e législature de l'Assemblée nationale du Sénégal, à travers son engagement résolu à remplir son mandat constitutionnel, ses délibérations vigoureuses, ses lois judicieuses, et sa capacité à assurer le contrôle de l'action gouvernementale ».