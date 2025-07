Sénégal: Secteur du tourisme et de l'hôtellerie - « Taste & Travel by Noom » ambitionne de promouvoir les circuits intra-africains

Initié par le groupe hôtelier Mangalis, le programme « Taste & Travel by Noom» entend réinventer l'expérience du voyage professionnel à travers un parcours immersif dans trois capitales emblématiques de l'Afrique de l'Ouest : Abidjan, Dakar et Conakry.

Ainsi « Taste & Travel by Noom » ambitionne de promouvoir les circuits touristiques intra-africains et de repositionner les capitales ouest-africaines comme des hubs d'échanges, d'investissements économiques et d'innovation culturelle. « Dans un environnement régional marqué par des indicateurs macroéconomiques positifs, des infrastructures modernisées et une visibilité croissante à l'international, l'Afrique de l'Ouest représente aujourd'hui une terre d'opportunités stratégiques.

Le programme Taste & Travel by Noom s'inscrit pleinement dans cette ambition d'ouvrir de nouvelles perspectives, tant pour les voyageurs d'affaires que pour les territoires souhaitant affirmer leur leadership et leur singularité », a fait savoir Mme PESSEU, Directrice Générale de Mangalis Hotel Group.

Le programme, déployé d'avril à mai 2025, a donné lieu à la production de contenus inédits dans chaque capitale, orchestré par Frank Arnaud Edja (Prince Edja) - créateur de contenus, primé Ambassadeur du Tourisme pour Sublime Côte d'Ivoire, et figure montante de l'influence numérique africaine. Ces capsules immersives mettent en lumière la richesse des terroirs, la modernité des infrastructures et l'excellence des services hôteliers. Destinée à une clientèle dirigeants, cadres supérieurs, entrepreneurs, cette initiative propose une nouvelle approche du déplacement professionnel : allier performance économique et enracinement culturel, dans des environnements pensés pour inspirer, échanger et innover.

À chaque escale, les participants sont conviés à une célébration du patrimoine culinaire africain : des expériences gastronomiques d'exception, des menus revisités aux standards internationaux, des rencontres exclusives avec des chefs de renom. Cette valorisation des saveurs locales vise à inscrire la cuisine africaine comme un vecteur de distinction, d'attractivité et d'influence à l'échelle mondiale.