Sénégal: Sacre du Jaraaf - Malick Daff affiche l'ambition du doublé Coupe-championnat

Sacré pour la 13e fois Champion du Sénégal de football, le Jaraaf de Dakar vise désormais la Coupe du Sénégal et renforcer sa suprématie au niveau national. Après la satisfaction d'avoir offert au club «Vert et Blanc» ses deux derniers titres de 2018 et 2025, l'entraineur Malick Daff a l'objectif tourné vers le doublé, lors de la finale qui l'opposera à Génération Foot.

Après avoir savouré la joie du sacre obtenu, le dimanche 29 juin 2025, lors de la 30e et dernière journée du Championnat national professionnel, la Ligue 1 Pro, le Jaraaf de Dakar vise désormais le doublé lors de la finale de la Coupe du Sénégal qui l'opposera à Génération Foot. Fier et satisfait du nouveau titre devant l'Union sportive (US) de Gorée et l'Union sportive (US) de Ouakam, l'entraîneur Malick Daff a affiché cette ambition après sa belle victoire contre HLM (4-1).

«Je ne peux pas être fier. Mais, comme on dit, avec l'humilité, on va retourner au travail dès demain pour préparer la finale. Moi, c'est à la fin que je vais faire mon bilan. Parce que, pour moi, il reste encore une finale. Une finale est très importante. Il est important de gagner cette finale», a-t-il déclaré au coup de sifflet final.

Le technicien a ainsi affiché sa satisfaction d'avoir offert au club «Vert et Blanc» ses deux derniers titres, en 2018 et 2025. «Cela demande des satisfactions quand vous êtes Champion dans une équipe comme le Jaraaf. En Ligue Pro, c'est la deuxième fois que le Jaraaf est Champion. C'est moi qui lui ai donné ces deux derniers titres.

Comme on dit, le championnat sénégalais reste le championnat sénégalais», a-t-il déclaré, avant de saluer le travail accompli par son staff technique et tous ses joueurs qui ont traversé une saison difficile. «Il n'y a pas de différence entre les équipes. La différence, c'est le travail au quotidien et aussi l'humilité. On est resté concentrés, du début à la fin. On savait qu'on devait gagner. Il n'était pas question de se contenter d'un nul alors qu'on était au coude-à-coude avec l'US Gorée.»