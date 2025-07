Sénégal: Coopération France-Sénégal - Dix-sept mille Sénégalais étudient en Hexagone en 2025

Hier, lundi 30 juin 2025, s'est ouverte à l'Institut française du Sénégal, la quatrième édition du Forum mobilité et diaspora. Il s'agit d'un rendez-vous pour la réinsertion des migrants et l'investissement de la diaspora, organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en partenariat avec la Direction des Sénégalais de l'Extérieur (DES) et le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD), avec le soutien du programme européen Return and Reintegration Facility (RRF). Lors de cette rencontre, Mme Christine Fages, ambassadrice de France à Dakar, a révélé que se sont dix-sept mille (17.000) Sénégalais qui étudient en France, au titre de l'année 2025.

Par ailleurs, évoquant le cas de nos compatriotes résidant en France pour des raisons autres que les études, Mme l'ambassadrice a indiqué qu'ils sont «1421 Sénégalaises et Sénégalais qui ont rejoint en nombre leurs familles en France. Plus de 1000 travailleurs qui ont obtenu leur autorisation de travail en long séjour et 6602 visas de court séjour Shenzhen pour motifs économiques.»

S'agissant du retour de la diaspora, elle a souligné, à ce titre, l'accompagnement proposé par l'OFII, avec le soutien de l'Union européenne (UE) qui, dit-elle, «s'inscrit dans une dynamique positive qui s'adresse à des publics engagés dans une migration circulaire désireux de renforcer leurs compétences en France.»

Dans ce sillage, Mme Christine Fages a rappelé le soutien de la France, à travers l'OFII, aux personnes n'ayant plus de titres de séjour, en leur offrant, à travers le dispositif de retour volontaires, les perspectives de réinsertions porteuses d'espoirs. C'est dans ce cadre, explique-t-elle, que «ce forum est organisé aussi pour faire des propositions d'amélioration de ces conditions de retour, en concertation avec les acteurs sénégalais compétents en la matière.»

De son côté, Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'Extérieur, qui a présidé la cérémonie d'ouverture du forum, a rappelé l'enjeu que présente, depuis quelques années, la migration professionnelle, qui, indique-t-il, constitue «un moyen pour promouvoir le développement dans le pays d'origine et contrebalancer la fuite des cerveaux et permettre, en outre, de réduire l'émigration irrégulière en ouvrant des canaux d'émigrations légaux pour une période de temps défini et limité.»

Donc, avec ce forum, souligne-t-il, «il s'agira plus spécifiquement de renforcer le cadre de promotion des projets des entrepreneurs migrants de retour accompagnés par l'OFII et ses partenaires.»