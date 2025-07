Madagascar: Madagascourt Film Festival - Quinze courts-métrages en compétition nationale

Le seul festival dédié au court-métrage à Madagascar célèbre ses 20 ans du 7 au 14 novembre 2025, avec une participation record et un vibrant hommage à la résilience du cinéma africain. Créé en 2006 par le réalisateur Laza Razanajatovo, le Madagascourt Film Festival - également connu sous le nom de Rencontres du Film Court (RFC) - souffle ses vingt bougies sous le thème évocateur : « Toujours à l'agonie, mais jamais mort ». Une formule choc qui souligne la ténacité du cinéma africain face aux défis économiques, logistiques et structurels.

Cette édition-anniversaire s'annonce particulièrement foisonnante. Organisé par l'Association RFC Madagasikara, en partenariat avec Rozifilms, l'Institut Français de Madagascar et l'Alliance Panafricaine des Scénaristes et Réalisateurs (APASER), le festival enregistre un record de participation avec sept cent cinquante-huit films inscrits, issus de trente-cinq pays africains. Cinq grandes catégories rythmeront les projections : Compétition nationale, Fiction panafricaine, Animation panafricaine, Documentaire panafricain, et À chacun son cinéma.

La compétition nationale mettra en lumière quinze courts-métrages malgaches, reflets d'une créativité en pleine ébullition. Certains de ces films brillent également dans d'autres sections du festival. C'est le cas de « Silence »de Anjarasoa Medalys, « Alika » de Dolph Hasner, « The Anjoro » de Hary Joël, et « Le Bus » de Kuro Mi, aussi en lice dans la compétition d'animation panafricaine. Le jury, composé de professionnels venus de plusieurs pays, portera un regard attentif et exigeant sur les oeuvres en compétition.

Mais le Madagascourt ne s'arrête pas aux projections : ateliers de formation, masterclasses, panels professionnels jalonneront le programme, dans une volonté affirmée de transmission de savoirs et de professionnalisation des jeunes talents. Véritable incubateur de cinéastes, ce festival reste le seul rendez-vous national de référence pour le court-métrage à Madagascar. Un lieu rare de diffusion, de réflexion et de réseautage pour les créateurs africains. Vingt ans après ses débuts, il confirme plus que jamais son rôle de pilier du cinéma court du continent, en portant haut les voix émergentes et engagées d'une Afrique en pleine mutation.