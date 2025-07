Togo: Feu vert pour un nouveau décaissement en faveur du pays

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé lundi la deuxième revue de l'accord de Facilité élargie de crédit (FEC) en faveur du Togo, ouvrant ainsi la voie au décaissement immédiat de 60,5 millions de dollars pour soutenir le budget de l'État.

Au total, cet accord prévoit un financement de 403,4 millions de dollars à des conditions favorables, dans le but d'aider le pays à répondre aux séquelles des chocs économiques subis depuis 2020, notamment la pandémie de COVID-19 et la flambée mondiale des prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

Le programme appuyé par le FMI vise à rendre la croissance plus inclusive, à renforcer la soutenabilité de la dette, et à réduire les risques budgétaires et financiers.

Le FMI salue les efforts du gouvernement togolais qui, malgré des conditions de sécurité difficiles et un environnement international incertain, a réussi à mobiliser les recettes fiscales comme prévu, et à dépasser les objectifs en matière de recettes non fiscales.

Cependant, le Fonds note que la consolidation budgétaire progresse plus lentement que prévu, notamment en raison de dépenses non budgétées qui ont accentué la hausse de la dette publique.

Selon les projections du FMI, la croissance économique du Togo s'est établie à 5,3 % en 2024 et devrait atteindre 5,2 % en 2025, puis se maintenir à 5,5 % les années suivantes, sous réserve de l'absence de nouveaux chocs majeurs.

L'inflation a également marqué un net recul, passant à 2,6 % en avril 2025, tandis que l'inflation sous-jacente est tombée à 1,3 %.

Mais le FMI alerte sur la persistance de risques élevés, notamment liés à l'insécurité dans le nord du pays, qui exerce une pression accrue sur les dépenses publiques.

Le FMI a approuvé une flexibilité limitée sur l'objectif de déficit budgétaire pour 2024, ainsi que le report d'un an de l'objectif de réduction de la dette à moins de 55 % du PIB, désormais fixé à 2027.

Le FMI encourage le Togo à poursuivre ses réformes, notamment, la mobilisation accrue des recettes fiscales, via une stratégie à moyen terme, l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques, avec une réduction progressive des subventions aux carburants et le renforcement des services essentiels comme l'électricité et l'eau, avec des tarifs adaptés tout en protégeant les plus vulnérables.

Le Fonds salue les progrès réalisés pour assainir le secteur bancaire, notamment la recapitalisation d'une banque publique. Il appelle cependant à finaliser la restructuration de ses opérations pour garantir sa viabilité.

Enfin, le FMI met l'accent sur la gouvernance et la transparence. Il encourage la publication rapide du diagnostic de gouvernance prévu, ainsi que l'alignement du régime de déclaration des biens et revenus des agents publics sur les standards internationaux.