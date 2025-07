Madagascar: Mois de la culture - Explosion de talents au K-POP World Festival

La fièvre K-pop a conquis la capitale. Le 28 juin dernier, l'ambassade de la République de Corée a fait vibrer l'Institut français de Madagascar (IFM) en organisant le très attendu K-POP World Festival, point d'orgue du Mois de la culture coréenne.

Plus de trois cents spectateurs se sont rassemblés dans une ambiance électrique pour assister à ce spectacle haut en rythme, entre chorégraphies millimétrées et passion débordante. Sur scène, cinquante-deux participants ont rivalisé d'énergie et de créativité dans trois catégories : Song Cover, Girl Group Dance et Boy Group Dance.

La compétition a été féroce, mais trois performances se sont distinguées : Marion, qui a ému le public avec sa reprise intense de Answer du groupe Ateez dans la catégorie chant, Vixens, couronnées côté Girl Group grâce à leur interprétation explosive de Zoom de Badvillain, et Illusion, victorieux chez les Boy Groups grâce à une performance survitaminée sur Hands Up de NCT Wish.

Les vidéos des gagnants seront envoyées à KBS, la chaîne coréenne organisatrice de la compétition mondiale. Si elles franchissent l'étape de présélection internationale, ces talents malgaches pourraient rejoindre les 8 ou 9 finalistes sélectionnés pour la grande finale, prévue à Changwon, en Corée du Sud, le 31 octobre prochain.

Une opportunité en or pour ces jeunes artistes de porter haut les couleurs de Madagascar sur la scène de la K-pop mondiale. En attendant, ce festival demeure une preuve éclatante de l'engouement grandissant du public malgache pour la culture sud-coréenne.