Madagascar: Ressources - Le plastique met en péril le secteur halieutique

Le plastique pollue de plus en plus les océans et menace le secteur de la pêche. Chaque année, environ 640 000 tonnes de filets et de déchets plastiques sont abandonnées dans les mers, selon des données partagées par la FAO lors d'un atelier. Ces déchets tuent de nombreuses espèces marines, ce qui réduit la production halieutique.

C'est dans ce cadre que Madagascar a accueilli hier, à l'hôtel Ibis Ankorondrano, la deuxième session d'un atelier international consacré à la réduction des déchets plastiques en mer. Cette réunion regroupe plusieurs pays africains, dont le Kenya, le Sénégal et la Tanzanie. Elle fait suite à une première édition organisée au Kenya en 2021.

Le secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, Désiré Tilahy, rappelle que le projet vise à diminuer et à éliminer ces déchets, surtout sur les côtes. « Madagascar est une île, notre objectif est de protéger nos ressources marines et d'éliminer cette forme de pollution », affirme-t-il.

Les déchets plastiques ne nuisent pas seulement aux poissons, ils abîment aussi les filets de pêche et perturbent l'activité des pêcheurs. Cela menace la sécurité alimentaire et les revenus de nombreuses communautés qui dépendent de la mer.

Pour relever ce défi, les autorités malgaches collaborent avec des organismes internationaux, comme la FAO et l'Organisation maritime internationale. Ensemble, ils oeuvrent à la mise en oeuvre de conventions visant à réduire la pollution marine, notamment celle provenant des activités en mer et du transport maritime.

Cette coopération est indispensable pour préserver la biodiversité marine et garantir un avenir durable au secteur de la pêche.