communiqué de presse

La croissance économique de la Guinée s'accélère, mais les réformes visant à rendre la croissance plus inclusive et à améliorer la mobilisation des ressources intérieures sont essentielles au développement à long terme.

La deuxième édition du Rapport de suivi de la situation économique en Guinée propose une analyse approfondie de l'évolution de la situation macroéconomique du pays et examine comment le pays peut accroître la mobilisation et la gestion des ressources intérieures afin d'atteindre ses objectifs de développement.

Le rapport Mobilisation et gestion des ressources intérieures pour un développement inclusif et durable présente un axe double : une évaluation des évolutions et perspectives macroéconomiques et une analyse du potentiel de la Guinée à améliorer et gérer les recettes intérieures, notamment des revenus attendus du projet de minerai de fer de Simandou.

La première partie du rapport met en lumière la croissance économique actuelle et attendue de la Guinée, avec 5,7 % en 2024, 6,5 % en 2025 et de 10 % en moyenne en 2026-2027, tirée par l'expansion de l'activité minière. Toutefois, le rapport souligne que la croissance récente n'a pas fait reculer de manière significative la pauvreté, qui reste élevée à 52 %, en raison de la création limitée d'emplois dans les secteurs non miniers.

« Ces dernières années, la Guinée a enregistré une croissance robuste, tirée principalement par l'industrie minière et l'agriculture. Le principal défi reste donc de transformer la croissance en opportunités d'emploi pour les Guinéens, souligne Marilyne Youbi, économiste au Groupe de la Banque mondiale et auteure principale du rapport.

Le rapport souligne l'aggravation du déficit budgétaire (4,8 % du PIB en 2024) et l'augmentation de la dette publique, tirée par les investissements dans les infrastructures et la mobilisation encore limitée des recettes. Les recettes fiscales restent faibles, à 13,1 % du PIB, ce qui est nettement inférieur aux objectifs régionaux, ce qui limite la capacité du gouvernement à investir dans des services essentiels tels que la santé, l'éducation et les infrastructures.

La deuxième partie du rapport présente une analyse du paysage de la mobilisation et de la gestion des ressources intérieures de la Guinée. Il fait valoir qu'il est essentiel d'accroître et mieux gérer les recettes publiques, en particulier celles provenant du secteur minier, pour assurer la viabilité budgétaire, la diversification économique et l'amélioration des résultats sociaux.

Le rapport appelle à une application plus stricte de la politique fiscale conformément au Code des impôts et au Code minier, et met en évidence les principaux domaines de réforme, notamment le renforcement des capacités de contrôle fiscal, l'amélioration de l'intégrité de la base de données des contribuables, la garantie de la déclaration et du paiement en temps opportun des impôts, et l'approfondissement de la numérisation de l'administration fiscale. Il appelle également à des réformes visant à renforcer la gestion des dépenses publiques et des programmes d'investissements publics.

« Ce rapport souligne l'urgence de mettre en oeuvre des réformes pour une croissance plus inclusive et résiliente, souligne Issa Diaw, représentant résident du Groupe de la Banque mondiale pour la Guinée. « Le projet de minerai de fer de Simandou étant en passe de transformer l'économie, la Guinée dispose d'une fenêtre étroite pour faire en sorte que les fruits de la croissance soient largement partagés.

Le Groupe de la Banque mondiale apportera son appui au gouvernement et au secteur privé pour aider à la diversification de l'économie nécessaire pour atteindre cet objectif. »

Alors que la Guinée entre dans une phase potentiellement transformatrice de son développement, le rapport appelle à recentrer ses politiques sur la viabilité de la dette, la stabilité macroéconomique et les investissements dans le capital humain et physique.

Télécharger le Rapport de suivi de la situation économique en Guinée en français.