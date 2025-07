Madagascar: Lions Club Antsiranana - Un vent de fraîcheur et d'innovation

Une nouvelle génération fait son entrée dans les rangs du Lions Club Antsiranana. Le célèbre club de service, actif depuis plusieurs décennies dans la région, amorce un renouvellement de ses effectifs, plaçant la jeunesse au coeur de sa stratégie d'avenir.

C'était dans une ambiance solennelle et conviviale que s'est tenue la cérémonie de passation de cloche et de maillet entre les présidents sortants et entrants du Léo Club et du Lions Club, symbolisant la continuité du service, de la solidarité et de l'engagement citoyen.

Cet événement annuel, fortement chargé de sens, marque la fin d'un mandat riche en actions et le début d'un nouveau chapitre pour ces deux entités oeuvrant main dans la main au service de la communauté. La cloche et le maillet, emblèmes du leadership, de l'unité et de l'appel à l'action, ont été remis avec émotion, accompagnés de discours inspirants et de messages de gratitude.

Comme à l'accoutumée, les présidents sortants ont dressé un bilan élogieux du mandat écoulé, mettant en lumière des actions sociales concrètes dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la solidarité, tout en saluant l'implication des membres et la collaboration fructueuse avec les deux clubs, représentant la relève engagée et dynamique du mouvement.

Place aux jeunes

De leur côté, les nouveaux présidents respectifs ont exprimé leur reconnaissance pour la confiance accordée, réaffirmant leur volonté de poursuivre les projets en cours, d'apporter de nouvelles idées et de renforcer les liens avec la jeunesse et les partenaires locaux.

Cette fois, une nouvelle génération de jeunes, issue d'horizons variés, fait son entrée dans les rangs du Lions Club Antsiranana. Le célèbre club de service, actif depuis plusieurs décennies dans la région, amorce un renouvellement de ses effectifs, plaçant la jeunesse malgache au coeur de sa stratégie d'avenir.

Ce rajeunissement se reflète déjà dans la conception de projets innovants et dans l'usage renforcé des outils numériques pour mobiliser, sensibiliser et agir plus efficacement auprès des communautés locales.

Mais, selon les explications, si les jeunes prennent davantage de place, les membres expérimentés restent au coeur du fonctionnement du club. La synergie intergénérationnelle est aujourd'hui l'un des atouts majeurs du Lions Club Antsiranana. Les anciens transmettent leur expérience, leur rigueur et leur attachement à l'éthique du service, tandis que les jeunes apportent agilité, créativité et maîtrise des nouvelles technologies.

Cette passation ne marque pas une rupture, il s'agit d'un relais de responsabilité transmis avec confiance pour poursuivre ensemble la mission du Lions Club : « We Serve ».

« Nous allons montrer la volonté de poursuivre les actions engagées, d'innover, et de renforcer les liens intergénérationnels qui font la force de notre club de service », a affirmé Vanja Sabrina Soariziky, le nouveau président du club antsiranais.