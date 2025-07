Madagascar: Saison cyclonique 2025/2026 - Le pays propose les noms Fytia et Xila

Le Sud-ouest de l'océan Indien entre officiellement dans la nouvelle saison cyclonique, à compter de ce jour. Tout système atteignant le stade de tempête tropicale sera désormais nommé selon la liste établie pour la saison 2025/2026. Le premier cyclone de cette saison sera baptisé Avo, un nom proposé par le Malawi. Madagascar, de son côté, a soumis les noms Fytia et Xila.

Les noms attribués aux systèmes cycloniques sont sélectionnés selon certains critères : ils doivent être courts, faciles à utiliser dans les communications, simples à prononcer dans les langues locales, sans ambiguïté et exempts de toute connotation culturelle ou linguistique sensible.

Par ailleurs, le centre de prévision météorologique et hydrologique d'Antananarivo a été rénové et inauguré le 30 juin 2025. Cette modernisation s'inscrit dans le cadre du Projet de Développement et de Résilience Urbaine (PRODUIR), mis en oeuvre par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, avec l'appui financier de la Banque mondiale.

Elle permet désormais de disposer d'équipements suffisants pour produire des informations météorologiques plus fiables et plus rapidement. La prévision du temps revêt une importance capitale, car elle conditionne le bon fonctionnement de secteurs clés tels que l'agriculture, la santé ou encore les transports.