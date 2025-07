Rebondissement international. Le site d'informations sportnewsafrica.com a publié, en une, hier: « Le président de la FMF a-t-il frappé un joueur ? ». Un affrontement entre les joueurs de l'Elgeco Plus et Mama FC est survenu à la 80e minute de la demi-finale aller de la Pure Play Football League au By Pass, le 15 juin, qui a causé l'interruption du match pendant plus de dix minutes avant sa reprise. Le président de la Fédération ainsi que celui du CFEM étaient alors descendus sur le terrain pour calmer les joueurs et dirigeants des deux équipes.

Le site a mentionné dans son article : « Si les images sont un peu floues, plusieurs témoins oculaires rapportent que ce dernier a frappé un joueur adverse ». Enchaînant après : « Alors que la tension semblait enfin s'apaiser, plusieurs témoins évoquent deux coups lancés par Randriamanampisoa envers un joueur adverse. La raison ? Il hurlait car il disait qu'il avait payé assez pour attirer cette recrue, donc qu'il ne fallait pas la blesser vu qu'il avait mis de l'argent », selon sa source.

Contacté par téléphone, le président de la Fédération malgache de football (FMF), Alfred Randriamanampisoa, ancien président et fondateur du club Elgeco Plus, a réitéré «avoir intervenu dans le but seulement d'essayer d'arranger les troubles car les arbitres n'ont pas réussi à les calmer».

Joint également au téléphone, étant témoin oculaire lui aussi, le président du CFEM, association organisatrice du championnat, Henintsoa Rakotoarimanana, patron également d'un club en lice à la compétition, CFFA, qui s'est trouvé tout près du président de la FMF lors de l'incident, a précisé que « il est descendu sur le terrain pour séparer les joueurs en train de s'affronter, c'est ce que je peux dire ».

Deux semaines après l'incident, le club Mama FC n'a pas déposé officiellement de plainte ni de réclamation sur cette affaire, jusqu'ici.