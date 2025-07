Madagascar: BEPC Mahajanga - Une première journée sans incident

Hier, la première journée des examens du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) et du concours d'entrée en seconde dans la Cisco de Mahajanga 1 s'est déroulée dans le calme. Les trois mille sept cent soixante- dix-sept candidats inscrits pour cette session 2025 sont répartis dans les neuf centres d'examen, comme prévu. Comparé à l'année précédente, on constate une baisse du nombre de participants, puisque trois mille neuf cent soixante quatre candidats avaient été inscrits en 2024.

Le chef Cisco, Jocelyn Elyson, s'est déclaré ferme et catégorique face au dernier incident qui s'était produit en 2024.« Des mesures et un plan sont en place pour contrecarrer les tentatives de fuite de sujet. Nous lançons un avertissement aux cybers et multiservices ainsi qu'aux élèves qui perturbent les candidats, qui tenteront de distribuer des photocopies des soi-disant sujets d'examen. Nous allons appliquer des mesures et sanctions strictes », a averti le chef Cisco de Mahajanga 1.

En 2024, l'examen du BEPC à Mahajanga avait été marqué par plusieurs incidents, notamment un retard au début de l'épreuve d'anglais causé par une fuite présumée du sujet, perturbant la concentration des candidats. Ces derniers sont sortis très tard des salles, suscitant l'inquiétude des parents. Par ailleurs, des anomalies et tentatives de fraude avaient également été signalées. Par ailleurs, le chef de centre de correction d'examen au lycée Philibert Tsiranana a déjà annoncé les organisations pour la correction des copies.

« La réunion préliminaire se tiendra jeudi après-midi à partir de 15 h au lycée Philibert Tsiranana. Et, immédiatement le lendemain, les corrections débuteront et se dérouleront sur deux à trois jours. On procèdera ensuite au traitement des copies et à la transcription des notes. Les résultats seront publiés avant le week-end de la semaine prochaine », a déclaré le proviseur du lycée Philibert Tsiranana.

En parallèle à l'examen du BEPC, celui du Brevet d'études professionnelles (BEP) a également démarré hier. Ils sont six cent cinquante-trois candidats inscrits dans la région Boeny, dont quatre cent quatre- vingt-dix candidats pour le lycée technique professionnel de Mahajanga.