Afrique de l'Est: Le Groupe de la Banque mondiale nomme un nouveau directeur de division pour le Mozambique, Madagascar, Maurice, les Comores et les Seychelles

communiqué de presse

Washington — Le Groupe de la Banque mondiale a nommé Fily Sissoko au poste de directeur de division pour le Mozambique, Madagascar, Maurice, les Comores et les Seychelles. Cette nomination prend effet dès aujourd'hui. Il succède à Idah Pswarayi-Riddihough, qui a occupé ce poste pendant quatre ans et demi.

Dans ce nouveau rôle, M. Sissoko dirigera l'engagement du Groupe de la Banque mondiale avec les gouvernements, les partenaires au développement et les autres parties prenantes. Il aura pour mission de faire avancer les initiatives alignées sur les priorités nationales et la vision de la Banque mondiale d'un monde sans pauvreté sur une planète vivable.

De nationalité ivoirienne, M. Sissoko apporte plus de 23 ans d'expérience dans le développement à travers l'Afrique, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud et le Pacifique. Plus récemment, il a été directeur pays de la Banque mondiale pour le Togo, basé à Lomé. Auparavant, il était responsable de la pratique mondiale de la gouvernance pour la région Asie de l'Est et Pacifique. Il a commencé sa carrière à la Banque mondiale en 2002 en tant que spécialiste de la gestion financière à Dakar, au Sénégal, et a depuis occupé plusieurs postes de direction dans ce domaine.

Basé à Maputo, M. Sissoko supervisera un portefeuille de 63 projets dans les cinq pays, pour un montant total de 8,5 milliards de dollars. Ces projets couvrent des secteurs clés tels que l'éducation, l'énergie, la santé, la protection sociale, les infrastructures, l'agriculture, la gouvernance et le développement du secteur privé.

