Madagascar: Basketball 5X5 - JCBA et MB2ALL remettent leur trône en jeu

Le rendez-vous annuel le plus attendu du basketball pour les jeunes approche à grands pas. Le gymnase Soavita de Toamasina accueillera, du 5 au 13 juillet, le Championnat national U16, réunissant les meilleures formations masculines et féminines issues des différentes ligues régionales. L'enjeu est clair: succéder à JCBA chez les garçons et à MB2ALL chez les filles, les deux champions en titre.

Cette édition réunit 44 clubs qualifiés pour la phase finale : 24 dans la catégorie masculine et 20 dans la catégorie féminine. Cette diversité reflète la vitalité du basketball pour les jeunes à Madagascar, malgré des écarts notables de représentation entre les régions.

La ligue d'Atsinanana, hôte de la compétition, sera particulièrement bien représentée avec quatre clubs chez les garçons comme chez les filles. Parmi eux : CRJS, ASCUT, ACMB ou VEB, qui évolueront devant un public acquis à leur cause, un avantage de taille.

La ligue d'Analamanga se distingue également par sa forte présence, qui aligne cinq clubs féminins et quatre masculins, preuve d'un travail de formation structuré et constant. Des clubs tels qu'ASSM, JCBA, NBE ou Cosfa sont déjà des références sur la scène nationale et tenteront de reconquérir les sommets.

MB2ALL incertain

Le format de cette édition promet du spectacle. Toutes les équipes se battront pour le titre national, mais aussi pour affirmer leur suprématie régionale. Si certaines ligues comme Fitovinany, Bongolava ou Diana n'engagent qu'un seul club, elles n'en demeurent pas moins redoutables. L'année dernière, certaines surprises venaient justement de formations inattendues, rappelant que l'excellence peut émerger de partout.

Chez les filles, Fandrefiala, Lucadro, Dunamis ou NAS seront à surveiller de près, tout comme les clubs en attente de confirmation dans les ligues de Vakinankaratra et Boeny.

À l'heure où nous bouclons ces lignes, le MB2ALL, champion sortant chez les filles, n'est pas encore qualifié. «Pour le moment, nous ne savons pas si nous irons défendre notre titre. Il reste encore une place à disputer et ça dépendra de la décision de la ligue. Nous saurons très bientôt si nous ferons le voyage à Toamasina», confie Ny Tsiaro Valisoa Randrianjatovo, coach de MB2ALL.

Dans cette compétition où le talent brut et la fougue de la jeunesse s'expriment sans retenue, chaque match pourra faire vaciller la hiérarchie. L'ambiance s'annonce électrique à Toamasina, véritable vitrine du basketball malgache de demain. Que la meilleure équipe gagne.