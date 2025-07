Afrique: Football - Cap-Vert, Cameroun, Libye au menu du Club M

C'est désormais officiel. On connaît les dates des prochaines sorties de la sélection mauricienne dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Maurice accueillera le Cap-Vert le 4 septembre au Complexe sportif de Côte-d'Or dans le cadre de la 7e journée des éliminatoires. Le Club M aura ensuite un mois d'octobre chargé avec la réception du Cameroun le 9 octobre et celle de la Libye trois jours plus tard, soit le 12 octobre.

Ce sera la dernière ligne droite dans ces qualifications. Les quadricolores sont 5es et avant-derniers du groupe D avec cinq points pris depuis l'enclenchement de ces qualifications. Cette année, les troupes du sélectionneur Guillaume Moullec ne sont pas parvenues à remporter le moindre succès dans cette campagne de qualification, chutant devant le Cap-Vert (1-0) le 20 mars avant de partager les points avec l'Eswatini trois jours plus tard (3-3).

Avant cette double réception du mois d'octobre, le Club M devra se rendre en Angola dans le cadre de la 8e journée.

Cette joute est programmée pour le 8 septembre et les Antilopes Noires ont laissé un assez bon souvenir aux quadricolores. En effet, Maurice avait arraché un match nul devant son public il y a presque deux ans. Par la suite, il y a eu un peu d'inconstance de la part de nos représentants. Ces derniers sortent d'un exercice plutôt encourageant dans la Cosafa Cup, où le Club M a enchaîné trois matchs nuls, sans prendre de but, mais sans en marquer non plus.

Dans ce groupe D, ce sont les Capverdiens qui mènent la danse, avec 13 points. Le Cameroun suit juste derrière, avec 12 unités au compteur et avec la meilleure attaque de la poule (12 buts inscrits jusqu'ici). La troisième place est occupée par la Libye (8 points) alors que les Angolais sont 4es avec sept points décrochés jusqu'ici. Dans le bas du classement, on retrouve l'Eswatini qui n'a décroché que deux points depuis l'entame des qualifications.