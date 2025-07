Madagascar: Tourisme durable - Le pays a accueilli l'architecte japonais, Kengo Kuma

Kengo Kuma, architecte japonais de renommée internationale, a séjourné durant quatre jours à Madagascar à l'initiative de Patrick Robert, designer de 85 ans, passionné de patrimoine.

Lors de son séjour au pays, cette figure majeure de l'architecture contemporaine et de la construction écologique, a effectué une visite sur le site d'Ambalakalanoro, dans la région Boeny où intervient l'ONG L'Homme et l'Environnement, fondée par Olivier Behra.

« En effet, ces deux acteurs partagent la philosophie de l'approche holistique, plaçant la culture locale et l'environnement au coeur de chaque initiative. Une vision également partagée par Nirina Ramanandraibe, le fondateur de Mikea Lodge. Ensemble, ils portent l'ambition de bâtir un modèle de tourisme durable enraciné dans les savoir-faire locaux et respectueux des écosystèmes malgaches. Il s'agit d'un modèle capable de devenir un levier pour la regénération de la biodiversité et d'un environnement sain au service de l'Humanité », a-t-on appris.

« Dream place »

Cet architecte japonais a ainsi pu rencontrer les communautés locales d'Ambalakalanoro. Il s'est émerveillé de la diversité des territoires, de la richesse humaine et des initiatives locales lors de son passage pour la première fois dans la Grande île qu'il qualifie de « dream place », un lieu qu'il rêvait de découvrir, selon ses dires. Il est à noter que Kengo Kuma développe une architecture organique, nourrie de matériaux naturels et en dialogue constant avec le paysage.

Raison pour laquelle, les initiateurs de sa visite exceptionnelle en terre malgache, ont organisé un événement en son honneur au Bois Vert à Antananarivo en vue d'échanger avec des architectes malgaches, des artistes, des professionnels du tourisme ainsi que bien d'autres acteurs publics et privés. Les thématiques discutées portaient sur l'architecture, la nature et le tourisme éco-responsable. Cet événement a également vu la présence de l'ambassadeur du Japon à Madagascar et de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat ainsi que des représentants de l'ambassade des Etats-Unis à Madagascar et de la délégation de l'Union européenne.

Valorisation du patrimoine

Kengo Kuma a présenté ses oeuvres à cette occasion. Il a aussi découvert, à travers un atelier des matières, une sélection de matériaux locaux, mêlant savoir-faire traditionnels et innovations éco-responsables. On peut citer, entre autres, de superbes tapisseries réalisées à partir de soie, teintes naturellement et assemblées avec du raphia tissé par l'équipe de Sepali Madagascar ainsi que des papiers fabriqués à base d'algues invasives. Ce n'est pas tout ! Des tuiles plastiques issues de la transformation des tubes de médicaments recyclés y ont été exposées par l'équipe de Ndao Hanavao.

L'objectif de cet événement vise à approfondir la vision d'une architecture respectueuse de l'environnement, mêlant innovation et tradition dans un esprit d'échange et de partage. Ce partenariat ambitionne de contribuer à la rénovation et à la valorisation du patrimoine malgache tout en apportant une attention particulière à l'impact écologique, a-t-on évoqué. Toutes les parties prenantes reconnaissent que la venue de cet architecte japonais à Madagascar marque un tournant, soit une impulsion collective pour un tourisme vertueux.

Elle a ouvert un espace de réflexion autour de trois piliers essentiels, à savoir, une architecture écoresponsable, la valorisation du savoir-faire malgache et la création de partenariats durables, et ce, pour un tourisme durable, a-t-on conclu.