Madagascar: Jean Claude Andrianaivo - La gratitude d'un pilier du journalisme sportif

Figure emblématique du journalisme sportif malgache, Jean Claude Andrianaivo a exprimé une vive reconnaissance à l'occasion de la Journée internationale du sport, célébrée dimanche dernier au Stade Barea. Organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, cette cérémonie a rendu hommage aux journalistes sportifs, saluant particulièrement la carrière de ce doyen, dont l'engagement indéfectible dans la valorisation du sport à travers les médias s'étend sur plus de soixante ans. « C'est la première fois, en plus de 50 ans de carrière, qu'un hommage aussi officiel est rendu aux journalistes sportifs », a-t-il confié avec émotion.

À 82 ans, celui que l'on considère comme une mémoire vivante de la presse sportive nationale continue de faire preuve d'une énergie admirable, poursuivant activement ses travaux de recherche et d'écriture. Auteur de l'ouvrage de référence Ho Mpanazatra, publié il y a 40 ans, Jean Claude Andrianaivo a profité de cet hommage pour annoncer la sortie prochaine de deux nouveaux livres.

Le premier, fruit de près de 50 années de recherche, abordera les aspects techniques et stratégiques du football malgache, avec une perspective tirée de ses expériences entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Ce livre ambitionne d'apporter des solutions concrètes pour relever le niveau du ballon rond à Madagascar. Le second, quant à lui, reviendra sur sa passion de toujours : le journalisme, à travers une analyse approfondie.