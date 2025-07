À Madagascar, des études fondées sur les habitudes de consommation alimentaire ou sur l'accès aux micronutriments ont montré que les carences en micronutriments pourraient être généralisées dans le pays. Plusieurs interventions visant à réduire ces carences sont actuellement mises en oeuvre sur le territoire, telles que la routinisation de la supplémentation en vitamine A et le déparasitage, les repas scolaires enrichis avec des poudres de micronutriments, et d'autres programmes de supplémentation en micronutriments ciblant les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes.

Or, il n'existe pas, à ce jour, de données fiables sur la prévalence des carences en micronutriments au sein de la population, ni sur leur distribution géographique, qui permettraient d'informer et d'orienter ces interventions. Les instances gouvernementales, appuyées par les partenaires financiers, ont donc mené en 2024 une Enquête Nationale sur les Carences en Micronutriments (ENCM) à Madagascar.

Les données ont été recueillies sur 14 semaines de collecte aux mois de juin, juillet, août et début septembre 2024, puis analysées. Le rapport final de l'ENCM 2024 est en cours de rédaction. Sa publication est planifiée pour le début du mois de juillet 2025.

Attentes

Les données suivantes ont été mesurées : la situation des micronutriments suivants : vitamines A, B1, B2, B9, B12 et D, fer, iode, fluor et zinc ; ainsi que la situation de l'anémie, de la malnutrition aiguë globale, l'efficacité des programmes d'iodation et de fluoration du sel, les habitudes alimentaires et les facteurs associés à la malnutrition en micronutriments (inflammation et paludisme). Les résultats de l'ENCM 2024 guident la planification, le suivi et l'évaluation des interventions gouvernementales sur les micronutriments, notamment en fortification alimentaire, et faciliteront leur calibrage afin de combler les lacunes qui auront été identifiées.