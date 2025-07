Ile Maurice: Jean Sherly Melin succombe à ses blessures

Une agression mortelle a endeuillé une famille de Mahébourg dans la nuit de dimanche à lundi. Jean Sherly Melin, âgé de 46 ans, a été retrouvé grièvement blessé près de la gare du village, avant de succomber à ses blessures alors qu'il était transporté vers le poste de police. Ce sont son frère, Jean Sherly Melin, âgé de 41 ans, et un ami qui l'ont conduit d'urgence au poste de police de Mahébourg dans un état critique. Il a ensuite été transféré à l'hôpital de Mahébourg où son décès a été constaté par le médecin de service. Le corps a été référé à la morgue en vue d'une autopsie.

Dans une déclaration empreinte d'émotion, le frère du défunt raconte avoir été réveillé vers une heure du matin, hier, par un appel de Jean Sherly Melin. «Mo ti pe dormi, mo'nn tann telefonn sone. Mo'nn dekrose, li dir mwa: 'Zou, mo lor lagar-la. Degaze vini, mo'nn gagn bate.' Mo dir li: 'Kisann-la ki finn bat twa?' Li reponn mwa: 'Mo pa kone.' Mo'nn koup telefonn, mo'nn rapel li apre. Mo dir li : 'Mo pe vini-la, mo frer. Kot to ete?' Li reponn : 'Parey kot mo abitie, kot mo kas poz aswar.'»

Il se rend alors à la gare de Mahébourg et retrouve son frère assis, visiblement en état de choc. «Mo dir li : 'Sher, kisann-la ki finn bat twa?' Li reponn ankor li pa kone. Mo'nn an koler, mo dir li ki to'nn al fer aswarla? Li dir mwa : 'amenn mwa lopital.' Mo'nn trouv so ka grav.»

Ne pouvant le transporter seul, il sollicite l'aide d'un ami qui circule fréquemment dans le lieu à vélo. «Mo dir li: 'Nou transport mo frer lor to bisiklet, li'nn gagn problem.' Me avan mem mo resi met li lor bisiklet, mo frer finn mor dan mo lame. Mo'nn demann li plizier fwa kisann-la ki finn bat li, li finn dir mwa toultan li pa kone.» Le frère de la victime affirme que ce dernier n'avait aucun ennemi ni aucune dette et qu'il avait l'habitude de passer du temps près de la gare avant de rentrer à la maison. «Avan li sorti dimans, li ti dir mwa li pe ale. Mo ti fini al dormi.» Une fois au poste de police, les officiers constatent que la victime ne présente aucun signe de vie.

Jean Sherly Melin a été immédiatement transporté à l'hôpital de Mahébourg dans un véhicule de police, où le décès a été confirmé. Son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria, Candos. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Maxwell Monvoisin, a révélé que la victime est décédée des suites d'une lacération de la rate. Il avait aussi trois côtes fracturées et de petites ecchymoses.

Des échantillons ont été envoyés au laboratoire médico-légal pour des analyses de drogues et d'alcool. Les images du réseau Safe City ont permis d'observer, à 00h17, trois individus courant du marché de Mahébourg en direction du KFC. À 1h33, le frère de la victime est vu entrant dans le marché, tenant un bâton de bois, et à 2 h 07, deux hommes qui transportent le blessé sur une bicyclette en direction du poste de police.

La Criminal Investigation Division de Mahébourg est chargée de l'enquête. La famille du défunt, profondément bouleversée, demande que justice soit faite. «Mo frer pa ti merit sa. Nou bizin lazistis. Li ti enn boug trankil ek korek. Li ti lene dan enn fami de kat zanfan. Nou tou ti res ansam», conclut son frère, la voix chargée d'émotion.