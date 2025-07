Ile Maurice: La speaker - «Je ne veux pas retourner dans les dérives du passé»

C'est à l'occasion de la Journée internationale du parlementarisme, célébrée hier, que la speaker s'est exprimé. Dans son discours, Shirin Aumeeruddy-Cziffra a rappelé que «les Parlements sont les temples de la démocratie» et que ce sont entre ces murs que les droits fondamentaux garantis par la Constitution prennent vie. Elle a souligné son engagement à agir «sans peur ni faveur», affirmant qu'elle continuera d'écouter avec un esprit ouvert. Elle a réitéré sa devise fondatrice - «Respect, Responsabilité, Rigueur» - et a appelé les parlementaires à cultiver une démocratie scrupuleuse à travers tout le pays.

Reconnaissant qu'elle avait perdu son calme durant les débats budgétaires du Committee of Supply, elle a appelé à faire preuve de maturité démocratique. «Je ne veux pas retourner dans les dérives du passé», a-t-elle insisté, plaidant pour un strict respect des procédures parlementaires. Suivant cette annonce, cette philosophie a été mise en place dès la PNQ car la speaker a rappelé à Osman Mahomed de répondre aux questions supplémentaires du leader de l'opposition et de ne pas digresser du sujet. Elle l'a aussi fait de par ses nombreux «Leader, please put up your question and please do not comment» à Joe Lesjongard.