La Grande Île affiche des performances remarquables dans le domaine des infrastructures aéroportuaires.

Ravinala Airports annonce que les aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be, ont obtenu l'accréditation carbone des aéroports (ACA) niveau 3 délivrée par l'Airport Council International (ACI).

Engagement concret

Il s'agit, selon le gestionnaires de ces deux aéroports, d'une reconnaissance internationale qui vient saluer les efforts continus menés avec la communauté aéroportuaire en faveur de la réduction des émissions de CO₂ dans ces deux aéroports et de la transition vers une gestion aéroportuaire durable.

En effet, après avoir franchi avec succès les niveaux 1 et 2 de l'accréditation carbone de l'Airport Council International (ACI), cette nouvelle étape appelée « Optimisation », acquise, témoigne de l'engagement concret de Ravinala Airports à mesurer, réduire, et désormais impliquer l'ensemble de leurs partenaires (compagnies aériennes, prestataires, autorités, etc.) au niveau de ces deux aéroports dans une démarche collective de réduction de l'empreinte carbone.

Les aéroports d'Antananarivo et de Nosy Be font désormais partie du TOP 10 des aéroports en Afrique accrédités au niveau 3 de l'Airport Carbon Accreditation (ACA), une distinction qui renforce leur position en tant que moteur de la transition écologique à Madagascar.

Partenariat

De nombreuses actions concrètes ont été mises en oeuvre pour atteindre cette certification, avec des indicateurs de suivi régulièrement mis à jour, audités, et partagés avec les parties prenantes dans un souci de transparence et d'amélioration continue. On peut, notamment citer l'adoption d'infrastructures et d'équipements performants et économes en énergie, permettant l'obtention de la certification environnementale EDGE ou « Excellence in Designing for Greater Efficiency » délivrée par la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale ou encore la production d'énergie à partir de sources renouvelables, comme l'éclairage du parking des deux aéroports et l'installation d'une centrale photovoltaïque à l'Aéroport International de Nosy Be qui permet d'alimenter l'aéroport à 100% en énergie solaire en journée.

Ravinala Airports a également procédé à une économie circulaire et gestion des déchets, en favorisant des partenariats avec des entités locales de recyclage et de valorisation telles que Andao Company et STCV, soutenant ainsi l'économie locale tout en réduisant l'impact environnemental, et enfin à la mise en oeuvre d'action de protection et de conservation de la biodiversité avec la participation active des collaborateurs de l'entreprise et de la communauté locale.

Feuille de route environnementale

« Obtenir le niveau 3 de l'ACA pour les deux principaux aéroports internationaux de Madagascar, notamment ceux d'Antananarivo et de Nosy Be, renforce notre ambition de faire de la performance environnementale une priorité stratégique en cohérence avec l'objectif assigné par nos actionnaires MERIDIAM et Groupe ADP. C'est aussi une responsabilité vis-à-vis des générations futures et un signal fort adressé à nos parties prenantes », a déclaré Daniel Lefebvre, Directeur général de Ravinala Airports.

Ce résultat s'inscrit dans une feuille de route environnementale ambitieuse, alignée avec les objectifs climatiques internationaux, et visant à terme l'obtention du niveau 3+ appelé « Neutralité », puis du niveau 4 dénommé « Transition » de l'Accréditation Carbone (ACA).