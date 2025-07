Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Prêt à se lever pour la Nation et contre l'injustice

Alors qu'une fois encore, le régime semble traverser une zone de turbulence, avec les tensions socio-économiques de plus en plus palpables, Siteny Randrianasoloniaiko veut jouer son rôle de chef de l'opposition parlementaire. Il a annoncé sa volonté d'oeuvrer pour l'intérêt de la Nation.

Siteny Randrianasoloniaiko, 7e vice-président de l'Assemblée nationale et figure de proue de la plateforme Firaisankina, hausse le ton. Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, le député de Toliara I a lancé un message aux allures de déclaration de guerre politique, « Je suis prêt à me lever pour la Nation et contre l'injustice ». Très critique depuis plusieurs semaines, l'ancien judoka international ne cache plus son exaspération face à ce qu'il qualifie de « déconnexion totale » entre les dirigeants et la population.

Cette réaction semble en effet être motivée, entre autres, par les coupures d'électricité incessantes, la pénurie d'eau, l'insécurité galopante, et plus récemment, la série noire d'intoxications alimentaires qui a endeuillé plusieurs familles. À cela s'ajoute la récente mesure gouvernementale imposant une TVA de 20% sur les intérêts bancaires, perçue comme une nouvelle gifle aux plus démunis.

Réelle stratégie

Pour le chef de l'opposition parlementaire, trop c'est trop. Il se dit prêt à porter la voix des oubliés du système, « Je suis prêt à défendre l'intérêt de la population », martèle-t-il. Un message qui semble trouver écho chez certains élus du groupe parlementaire Firaisankina, à l'instar de Fidèle Razara Pierre, mais aussi au sein d'une frange de la population de plus en plus désabusée par la gestion actuelle du pays. La question reste en suspens, Siteny Randrianasoloniaiko dispose-t-il d'une réelle stratégie pour faire bouger les lignes, ou s'agit-il d'un simple effet d'annonce ?

Le contexte social tendu et l'exaspération croissante de l'opinion publique pourraient cependant offrir un terrain favorable à l'émergence d'un vaste mouvement contestataire. Les jours à venir diront si cet appel à se lever « pour la Nation » marquera un tournant ou s'il s'ajoute à la longue liste des indignations sans lendemain.