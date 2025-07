Madagascar: Le pays sous les étoiles - L'astronomie à l'honneur en juillet

Le Festival « Madagascar sous les étoiles », le festival d'astronomie de Madagascar, fait son retour à l'IFM pour une troisième édition.

Ce festival est organisé en partenariat avec l'association Haikintana - Astronomy et la Société Astronomique de France et se tiendra sur trois jours, en fin de semaine.

Pour la première fois, le festival devient national et rayonne simultanément dans quatre villes, notamment à Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana et Mahajanga, du 4 au 6 juillet prochain.

Au programme, des conférences scientifiques de haut niveau parmi lesquelles une conférence intitulée « Un siècle de révolution en astronomie, et demain ? » entre autres. Cette conférence qui aura lieu le 5 juillet à l'IFM verra l'intervention de Jean-Philippe Uzan, physicien théoricien spécialiste de la gravitation qui est actuellement le directeur de recherche au CNRS et chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris ainsi que celle d'Abdelkarim Boskri, docteur en astrophysique et optique instrumentale, diplômé de l'Université Cadi Ayyad.

Par ailleurs, des ateliers pédagogiques, des sessions d'observations du ciel au télescope sont prévues, d'autant plus que le Soleil et la Lune seront au rendez-vous. Il y aura également des projections de films, des astro-quiz et du théâtre scientifique pour petits et grands, un programme riche et diversifié, ouvert à tous.