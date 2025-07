Maroc: La CGEM célèbre sa 5ème promotion de son 'Académie Sociale'

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a organisé, récemment à Casablanca, une cérémonie de remise des certificats aux 15 lauréats de la 5ème promotion de son Académie Sociale, réaffirmant son engagement en faveur du dialogue social au Maroc.

La cérémonie, qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri et du vice-président Général de la CGEM, Mehdi Tazi, a également vu la participation du président de la Commission sociale de la CGEM, Hicham Zouanat, de la présidente de L'Association Nationale des Gestionnaires et Formateurs des Ressources Humaines (AGEF), Bouchra Nhaili, ainsi que de représentants syndicaux de la CDT et de l'UGTM, indique un communiqué de la Confédération.

Les nouveaux diplômés ont achevé avec succès le cycle "Maîtrise en Gestion des Relations Sociales", un programme conçu pour équiper les responsables des ressources humaines d'outils pratiques et stratégiques en médiation sociale, négociation et droit du travail, ajoute la même source.

Depuis son lancement en 2019, l'Académie Sociale de la CGEM affiche un bilan remarquable avec la formation de plus de 100 professionnels RH, dont 42 femmes, touchant plus de 60 entreprises actives dans 18 secteurs d'activité.

Ces structures emploient au total plus de 50.000 collaborateurs et ont bénéficié de plus de 700 heures de formation dispensées en partenariat avec des experts du secteur privé, du milieu académique, des syndicats et de l'inspection du travail.

Dans le cadre de son engagement social renforcé, la CGEM a rejoint en 2024 la Coalition mondiale pour la Justice sociale, une initiative du Bureau International du Travail (BIT), marquant ainsi sa volonté de faire progresser les droits sociaux, de réduire les inégalités et de promouvoir un développement humain durable.

L'Académie sociale élargit continuellement son offre de formation avec notamment un nouveau cycle axé sur l'importance de la productivité et la consolidation de la paix sociale à travers l'établissement d'accords collectifs, tout en proposant des formations sur mesure adaptées aux spécificités sectorielles et aux besoins stratégiques des entreprises marocaines.