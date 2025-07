Laurent Batumona, Autorité Morale du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), Parti politique Membre de l'Alliance des Acteurs Attachés au Peuple (AAAP), que préside avec maestria Tony Kanku Shiku, s'est exprimé depuis Bruxelles au lendemain de la signature de l'accord de paix entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda, à Washington. Il apporte son soutien indéfectible et en appelle au respect mutuel de toutes les parties prenantes sur les engagements pris à la face du monde.

Il a salué le front diplomatique affronté avec un engagement soutenu par le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et, aussi, les efforts inlassables de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner. Il n'a pas manqué de féliciter également les Etats-Unis, avec une mention particulière au Président Donald Trump et au Secrétaire d'Etat Marco Rubio pour leur implication dans la médiation avant de se prononcer sur les enjeux fiscaux de cet accord qui vont booster le budget de l'Etat congolais.

C'est une voix forte de la scène politique congolaise qui s'est exprimée après la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pour ce fiscaliste de premier rang, cet évènement important et historique marque un pas vers la paix dans l'Est de la RDC, singulièrement, et dans la région des Grands Lacs en général.

Il a souligné que cet accord, qui résulte d'un ballet de négociations laborieuses, offre une opportunité très précieuse pour la RDC de mettre, non seulement, fin aux conflits qui ont dépouillé l'est de la RDC, mais également, de fonder un avenir de stabilité et de coopération bilatérale fructueuse entre la RDC, le Rwanda et les USA.

Il a salué le front diplomatique affronté avec un engagement soutenu par le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les efforts inlassables de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner.

Mais, au-delà de toute la cérémoniale protocolaire, Laurent Batumona y voit un avenir prospère de par les investisseurs américains qui se bousculent au portillon de la RDC.

Très lucide, Laurent Batumona croit au mécanisme de suivi mis en place pour garantir l'application de l'accord par le fait que les investissements incessants en faveur de la RDC sont porteurs des résultats fructueux en termes d'emplois que seront générés par les entreprises qui seront implantées et surtout leur respect du système de gestion fiscale. " La diplomatie intelligente de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de produire un résultat fructueux qui va sécuriser les emplois au Nord et au Sud Kivu avec les investissements américains", a-t-il souligné.

Pour lui, cet accord permet de doubler notre vigilance sur la stratégie de la RDC qui devient plus gagnant par rapport aux investissements qui vont entrainer dans les proches jours à venir la construction des infrastructures avec comme effet d'entrainement le paiement des impôts qui vont faire croitre sensiblement le budget de l'Etat.

Dans une impulsion estampillée d'espérance, le Président de AAAP Laurent Batumona par un appel à la prospérité et à la cohabitation pacifique en RDC invite les Congolais à s'investir sur l'accord-cadre d'Addis-Abeba qui, du reste, conduit désormais au dialogue sous la conduite du Président Togolais Eyadema sous les auspices de l'Union Africaine.

Le MSC est prêt à apporter son soutien, tant politique pour garantir l'effectivité des engagements pris à Washington. Son message est clair : la paix durable dans l'Est congolais ne pourra se construire sans une réelle volonté politique de toutes les parties concernées, ni sans l'appui constant des partenaires de la RDC.

Le MSC engagé depuis plusieurs années aux côtés de Félix Tshisekedi réaffirme par cette signature de paix son soutien au processus de paix. Le MSC avait déjà soutenu plusieurs initiatives dans le cadre des efforts de soutien aux Fardc pour la stabilisation de la RDC, tout en appelant à une solution inclusive. Comme la prudence reste de mise après tant d'échecs par le régime passé, ce nouveau chapitre suscite un espoir réel. Les regards sont désormais tournés vers la mise en oeuvre effective des engagements pris par Kinshasa et Kigali.

A cet effet, le MSC assure qu'il reste vigilant et engagé pour que les promesses faites à Washington ne soient pas une intention, mais le début d'un nouvel avenir pour les peuples congolais.

Par ailleurs, il faut noter que le Président américain attend, au courant du mois de juillet, ses homologues Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda pour définir la suite des étapes devant aboutir à une paix durable et au développement d'un partenariat économique.

Pour rappel, le texte de l'accord de paix signé le 27 juin 2025 prévoit, notamment : le retrait progressif des forces armées étrangères ; la protection des civils ; le retour des populations déplacées ; le rapatriement volontaire des réfugiés des deux pays ; ainsi que la mise en place d'un mécanisme de suivi international.