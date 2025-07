Face aux défis environnementaux croissants d'une mégapole en pleine expansion, Kinshasa s'est dotée d'une nouvelle force vive. Du mardi 24 au jeudi 26 juin 2025, la capitale congolaise a été le théâtre d'une initiative majeure : la formation de 144 membres des Comités Municipaux de Protection et d'Amélioration de l'Environnement (CMPAE). Cet événement, pierre angulaire du projet « Pak Citoyen », vise à insuffler une dynamique nouvelle dans la gestion urbaine en plaçant l'engagement des habitants au coeur de la solution.

Le projet, dont le nom complet est « Projet d'appui à la protection et à l'amélioration de l'environnement à Kinshasa par l'engagement citoyen », a pour ambition de transformer en profondeur le rapport des Kinois à leur cadre de vie. Financé par l'Union Européenne, il est porté par une collaboration solide entre la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création (JPSC) de l'Eglise du Christ au Congo et l'ASBL Mwangaza Congo International.

Des compétences nouvelles pour des villes durables

Répartis sur quatre sites de formation stratégiques correspondant aux districts de Lukunga, Funa, Mont-Amba et Tshangu, les participants venaient de douze communes ciblées par le projet : Barumbu, Bumbu, Gombe, Kalamu, Kisenso, Lemba, Lingwala, Maluku, Ndjili, Ngiri Ngiri et N'sele. L'objectif central de ces trois jours intensifs était d'outiller ces comités pour qu'ils puissent élaborer des plans communaux d'urbanisation qui intègrent les impératifs écologiques. Il ne s'agit plus seulement de gérer les déchets, mais de planifier la ville de demain en amont.

La cérémonie de clôture, qui s'est tenue le jeudi 26 juin, a marqué la consécration de cet effort collectif. Les 144 participants ont reçu leurs brevets, symboles de leur nouvelle mission en tant qu'acteurs clés du changement dans leurs municipalités respectives.

Des voix unies pour l'éco-citoyenneté

L'événement a été rehaussé par la présence de figures emblématiques du projet. Le Révérend Eric Nsenga, Secrétaire Général de la JPSC et Coordonnateur du projet Pak Citoyen, a rappelé que l'éco-citoyenneté est le fondement de toute transformation écologique durable.

Abondant dans le même sens, M. Trésor Yenyi, président de Mwangaza Congo International ASBL, a martelé que l'engagement citoyen est le moteur indispensable à la réussite d'une telle entreprise. La présence de M. Muisa Jean, Directeur Général de la Régie de Gestion des Déchets à Kinshasa (REGEDEK), a également souligné la volonté de créer des ponts entre les initiatives citoyennes et les institutions publiques.

Avant la remise des certificats, deux interventions d'experts ont enrichi les débats. Le Révérend Mathieu Yala a exposé les concepts de la théorie du changement et de l'éthique environnementale, offrant un cadre philosophique et moral à l'action. De son côté, M. Mandi Manda a fourni des notions essentielles en planification urbaine, donnant aux participants les outils techniques pour concrétiser leur vision. Ces présentations ont mis en lumière l'urgence de prendre soin de l'environnement dans un contexte urbain où la gestion des déchets constitue un défi quotidien.

« Kinshasa, moto na moto abongisa »

Les 144 lauréats ne sont pas de simples participants, ils sont désormais les ambassadeurs du projet sur le terrain. Ils ont la lourde, mais exaltante, tâche de porter les valeurs de Pak Citoyen et de mobiliser leurs communautés.

Le slogan du projet, « Kinshasa, moto na moto abongisa » -- qui signifie « Kinshasa, que chacun arrange/améliore sa part », résonne comme un appel à la responsabilité collective. Il incarne la conviction que la protection et l'amélioration de l'environnement ne sont pas seulement l'affaire des autorités ou des experts, mais celle de chaque citoyen. Avec cette nouvelle cohorte d'acteurs formés et motivés, Kinshasa fait un pas de plus vers un avenir où développement urbain rime avec durabilité et qualité de vie.