Conduite par le Directeur Général Bertin Mudimu Tshisekedi, une délégation du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI) vient de prendre part aux réunions semestrielles du Réseau des Institutions de Financement et de Développement (IFD) de la SADC. D'importantes réunions de cette organisation se sont déroulées du 26 au 27 juin 2025 à Gaborone, au Botswana. Un forum avec plusieurs panels qui se sont penchés essentiellement sur les défis économiques régionaux sous le thème principal : « Des mesures audacieuses, un avenir commun : construire le DFRC de demain ».

L'objectif est de s'assurer que les IFD restent adaptables et efficaces pour relever les défis du développement au sein de la SADC. Pour favoriser l'alignement des normes dans le secteur du financement du développement, les panélistes ont donné un aperçu des normes prudentielles, des lignes directrices et du système d'évaluation établis par l'Association des Institutions Africaines de Financement de Développement.

Il faut noter que les normes prudentielles jouent un rôle crucial dans l'obtention des notations internationales qui sont essentielles pour accéder aux marchés des capitaux. Elles aident également les IFD à autoévaluer leurs performances dans trois domaines clés dont les lignes directrices en matière de gouvernance, les normes financières prudentielles et les lignes directrices opérationnelles. Le DFRC s'est engagé à faire participer son Réseau chaque année à ce processus.

Par ailleurs, cette plateforme s'est résolue de permettre aux IFD qui ne sont pas impliquées dans les prêts, de proposer d'autres alternatives. Le forum de Gaborone a aussi le mérite d'avoir fait une mise à jour de la stratégie et du budget annuel du DFRC. Cette rencontre a également rendu effective la mise en oeuvre des objectifs de développement durable et fait une évaluation des groupes sectoriels y compris la mobilisation des ressources, les PME, les industries, les infrastructures et le renforcement des capacités. Les participants ont relevé la nécessité de faire des IFD des catalyseurs du changement.

Dans son discours d'ouverture, Nchena Mothebe, Secrétaire Permanent Adjoint à l'Energie au ministère des Mines, est revenu sur l'impact des Institutions de Financement et de Développement de la région : Elles ont offert des perspectives précieuses qui ont enrichi les discussions sur l'avenir des IFD. Cette transformation stratégique, a-t-il précisé, vise à combler des lacunes en matière de compétences, à améliorer les pratiques des politiques et à créer un environnement plus favorable aux IFD.

Ces réunions semestrielles ont porté également sur le renforcement des partenariats publics-privés. Elles ont mis l'accent sur l'industrialisation concernant les minéraux essentiels et leur valorisation.

La délégation congolaise a pris une part active à toutes les discussions. Cette participation a permis au FPI d'élargir ses horizons afin de développer son réseautage en faisant la comparaison de ses performances avec d'autres IFD.

Les Secrétaires Permanents aux Mines, les Directeurs Généraux des IFD, les délégués des banques commerciales, les représentants du secteur privé, les fonctionnaires et d'autres partenaires régionaux de développement ont pris part à ces assises.

Il sied de rappeler qu'à travers le FPI, la RDC a adhéré au Réseau des Institutions de Financement et de Développement de la SADC depuis novembre 2024.