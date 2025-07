Ile Maurice: Jean-Pierre Dalais succède à Arnaud Dalais à la présidence

Le groupe CIEL a annoncé ce mardi 1er juillet la nomination de Jean-Pierre Dalais au poste de président de son conseil d'administration, avec effet aujourd'hui. Il succède à Arnaud Dalais, qui se retire après onze années à la tête du conseil, tout en demeurant administrateur non exécutif.

Présent au sein du groupe depuis 1977, Arnaud Dalais a joué un rôle central dans le développement et la diversification de CIEL, ainsi que dans son expansion à l'international. Son mandat de président a été marqué par une gouvernance structurée et une stratégie claire, guidée par les valeurs fondatrices du groupe.

Jean-Pierre Dalais a occupé le poste de CEO de CIEL entre 2017 et 2024, avant d'être nommé vice-président du conseil en 2024. Il a conduit le groupe dans une phase de transformation stratégique axée sur la performance opérationnelle et le renforcement de la présence internationale.

Dans une déclaration, Arnaud Dalais a salué le travail accompli en équipe et s'est dit confiant quant à la capacité de son successeur à poursuivre le développement du groupe. «Il est temps de passer le relais à Jean-Pierre. Je lui souhaite plein succès dans ce nouveau rôle.»

De son côté, Jean-Pierre Dalais a rendu hommage au leadership de son prédécesseur et affirmé son intention de poursuivre la mission du groupe avec le soutien du conseil, des équipes et du CEO actuel, Guillaume Dalais.

Fondé en 1912, le groupe CIEL est coté à la Bourse de Maurice et sur l'indice SEMSI. Présent dans plus de 10 pays en Afrique et en Asie, il opère dans six secteurs stratégiques - agriculture, finance, santé, hôtellerie, immobilier et textile - et emploie 37 500 personnes. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à environ Rs 35,2 milliards au 30 juin 2024.