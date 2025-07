Sur une note d'espoir, les rideaux sont tombés ce jeudi 26 juin 2025 sur la Semaine congolais de l'énergie, organisée en la salle La perle de Sainte Anne, à Gombe. Cette deuxième édition dirigée par Docteur Sandrine Mubenga Ngalula, Directeur général de l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité (ARE), s'est fixée comme objectif le renforcement de la dynamique collective autour des défis et perspectives du secteur de l'énergie en RD Congo. Pendant trois jours d'échanges one-on-one entre le leadership de l'ARE et plusieurs opérateurs-clés et des partenaires institutionnels, les participants ont recensé moult écueils qui minent le secteur national de l'électricité dont l'ARE se charge de faire le suivi.

C'est le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo Mbwizya, qui a procédé, au nom du ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Teddy Luamba empêché, à la clôture solennelle des assises.

Tout a commencé par le mot de remerciement du DG de l'ARE, qui a rassuré les participants quant à leurs préoccupations : « Grâce à ces trois jours de rencontre, la majorité des préoccupations formulées par vous ont été captées par notre oreille attentive et seront résolues à notre niveau, en ce qui concerne celles relevant de nos attributions et, pour celles qui relèvent d'autres entités, je vous promets que le plaidoyer nécessaire sera fait pour leur prise en charge. Nous avons noté la réclamation en rapport avec la fiscalité qualifiée de punitive ou asphyxiante par la quasi-totalité des opérateurs », a-t-elle enchaînée.

Et de rajouter « Cette préoccupation est tout à fait légitime aux yeux de plusieurs, car il est inconcevable de rendre le secteur attractif si la fiscalité qui y est appliquée reste de droit commun, et donc non incitative. Il en est de même pour les difficultés que vous aviez évoquées pour avoir accès aux allègements fiscaux et douaniers ».

A en croire la patronne de l'ARE, son Etablissement public fournira des efforts pour faire avancer positivement les choses afin de disposer des retombées lors de la tenue de la prochaine semaine de l'énergie.

Les défis dont est question

A l'ouverture de la semaine de l'énergie le 24 juin dernier, les opérateurs ont énuméré beaucoup des difficultés qui les entravent, au nombre desquelles l'insuffisance du courant électrique mais une demande très élevée, le manque de protection fiscale, douanière... Le Professeur JP Nzuku, DT à Ivanhoe Mines Energy, compagnie qui travaille en partenariat avec la SNEL pour la réhabilitation des infrastructures de la SNEL, notamment la centrale de Muadingusha et le groupe G25 d'Inga, a en ce dernier jour du forum, présenté leurs frustrations.

Les défis d'Ivanhoe sont d'ordre logistique, en rapport avec l'exonération que la SNEL, propriétaire des infrastructures, a obtenues, mais dont la Direction générale des douanes et accises (DGDA) n'a pas voulu tenir compte. La DGDA a fait payer à la minière la douane. « Cela ne nous a pas aidé parce que nous avons dépensé plus de 20 millions de dollars dans le dédouanement des matériels finalement qu'on a dédouané en toute taxe », a-t-il déploré.

Pour le Professeur Nzuku, l'ARE étant un organisme du gouvernement, son message est passé aux autorités du pays pour que celles-ci trouvent une solution parce que les défis amènent un manque à gagner tant à la SNEL qu'à Ivanhoe Mines Energy.

Reconnaissant que les défis sont encore énormes, le VPM Guylain Nyembo a indiqué que le gouvernement de la République en est conscient et est à pied d'oeuvre.

Les miniers refusent de croiser les bras

Le DG de l'ARE affirme avoir reçu avec satisfaction quelques initiatives collectives déjà prises par certains d'entre les opérateurs pour faire face aux défis rencontrés dans le secteur. «Tout en saluant ces initiatives, nous vous informons que l'ARE a déjà initié avec la FEC, certains opérateurs et miniers un Cadre permanent de concertation dont les séances de démarrages ont été tenues à Kolwezi dans la Province du Lualaba», a-t-elle fait savoir avant annoncer l'organisation dans un bref délai d'une nouvelle réunion dans la Ville de Kolwezi afin de doter le Cadre de concertation entre l'ARE, la FEC, les opérateurs et les miniers d'un corpus pour son fonctionnement afin d'impulser la dynamique collective sur terrain.

Des félicitations adressées à l'ARE

Saluant l'initiative de l'organisation de la semaine de l'énergie, le VPM Guylain Nyembo a souhaité que Madame Sandrine Mubenga Ngalula et toute l'équipe de l'ARE en assurent la pérennité non pas comme une simple rituelle annuelle, mais comme occasion d'accélérer l'émergence du secteur de l'électricité, lequel est stratégique pour l'économie de la RDC.

Tout en félicitant le leadership de l'ARE pour la réussite de cette deuxième édition, Victor Tshifutshi Kashala, Conseiller de la gouverneure du Lualaba, Mme Fifi Masuka, en charge des Infrastructures et Travaux publics, Energie et Hydrocarbures, a affirmé que la plateforme stratégique qu'est la semaine congolaise de l'énergie représente un lieu incontournable pour consolider une dynamique collective orienté vers l'accès équitable et durable.

Quant au Représentant de la Banque africaine de développement (BAD), il a lui aussi félicité l'ARE pour la qualité de l'organisation de la deuxième édition de la semaine de l'énergie. « La BAD ne saurait manquer un tel événement pour plusieurs raisons. La première est, à n'en point douter, le dynamisme de l'ARE en RDC, qui est une institution jeune par rapport à certaines institutions qui sont sur le continent. Depuis l'avènement de l'ARE, celle-ci entretient avec la BAD des relations de partenariat réellement fécondes. En cela, nous avons entrepris ensemble de travailler sur quelques thématiques pour l'ensemble des acteurs ici présents mais également pour les autorités gouvernementales », a-t-il indiqué.

Réagissant à l'attention que les participants portent sur le travail que l'ARE abat, Dr Sandrine Mubenga a déclaré : « Nous avons été honorés par votre reconnaissance positive du travail que nous réalisons à l'ARE. Ceci nous encourage en faire encore beaucoup mieux en donnant le meilleur de nous-même pour vous satisfaire ».

Pour sa part, M. Didier Basangha, Directeur Général d'Afrika German Consult (AGC), a expliqué le rôle que joue un expert indépendant dans le processus de remise des avis conformes que l'ARE remet aux opérateurs réunissant les conditions requises.