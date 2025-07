A l'occasion de la commémoration du 65ème anniversaire de l'Indépendance de la RD. Congo, hier, lundi 30 juin 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, a prononcé un discours empreint de souvenir, de redevabilité et de conviction. Dans cette adresse, il a dressé un bilan encourageant de l'exode amorcé depuis 1960, rappelé les défis importants qui résistent, jusque-là, dans la marche pour un Congo fort et a souligné, en même temps, des perspectives inédites d'un Etat qui s'affirme et veut pleinement assurer un rôle stratégique au coeur d'un monde en pleine évolution. Face à tous les enjeux, Félix Tshisekedi a, surtout, martelé sur la prise de conscience collective et la mobilisation effective de l'ensemble de congolais pour réussir le pari de la restauration de la dignité de la RDC, de la protection de sa souveraineté et de son progrès tant voulu par tous.

"En ce jour solennel du 30 juin, nous célébrons nos 65 ans d'indépendance. 65 ans d'un cheminement audacieux amorcé le 30 juin 1960, lorsque notre peuple, uni par une aspiration irrépressible, a revendiqué son droit inaliénable à la liberté et à l'autodétermination. Cette date n'est pas qu'un jalon historique : elle est un appel vibrant à honorer la mémoire de nos héros, à raviver notre idéal congolais et à réaffirmer notre engagement pour une République forte, unie et prospère.

En ce jour de souvenirs et d'espérance, j'honore la mémoire de nos Pères fondateurs Joseph Kasa-Vubu, Patrice Emery Lumumba et de tous ceux qui, souvent dans l'anonymat, ont offert leur vie en sacrifice pour rendre possible l'idéal d'un Congo libre et maître de son destin. Leur courage est le socle de notre souveraineté, leur vision, le flambeau de notre avenir", a souligné le Président Félix Tshisekedi.

Pour continuer son allocution, le Chef de l'Etat n'a pas éludé la situation sécuritaire préoccupante qui caractérise la partie Est de la RDC. Il a mis en relief ses efforts engagés, avec son Gouvernement, en faveur du rétablissement effectif de l'autorité de l'Etat, saluant fièrement la signature de l'Accord de paix entre la RDC et le Rwanda, intervenue, la semaine récente, à Washington, sous la médiation américaine. Pour lui, en effet, cet Accord de paix ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour le Congo, la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière.

"Aujourd'hui, notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République Démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de trois décennies, a semé la désolation dans l'Est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'Est de notre territoire.

Cet accord, signé par les Ministres des Affaires Étrangères de nos deux pays lors d'une cérémonie solennelle présidée par le Secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, reprend les acquis de la Résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière.

Je voudrais exprimer au nom du peuple congolais notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au Président Donald J. Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance", a reconnu, dans son allocution solennelle, le Président Félix Tshisekedi.