Congo-Brazzaville: Coopération - Le pays et l'Égypte échangent sur la sécurité maritime

L'exploration des opportunités de coopération bilatérale entre le Congo et l'Egypte sur la sécurité maritime a été au coeur de l'entrevue entre le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, et l'ambassadrice d'Égypte au Congo, Imane Samy Yakout, le 1er juillet à Brazzaville.

« L'on espère avoir un mémorandum de coopération sur la sécurité maritime », a déclaré l'ambassadrice Imane Samy Yakout, à l'issue de son échange avec Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck. Les deux personnalités ont évoqué les questions de coopération bilatérale liées à la sécurité maritime, à la lutte contre la criminalité transnationale organisée en mer et au développement durable de l'économie bleue.

Avec un positionnement stratégique particulier sur la Méditerranée et la mer Rouge, l'Égypte possède une expertise dans le domaine maritime : sécurité portuaire, contrôle du trafic maritime, la surveillance côtière... Il convient, par ailleurs, de souligner que ce pays du Maghreb abrite un bureau régional de l'Organisation maritime internationale.

Pour sa part, le Congo renforce son dispositif institutionnel et opérationnel à travers la mise en oeuvre de la Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales. Cette stratégie a été validée le 6 juin à Brazzaville. Elle vise à favoriser la croissance d'une économie maritime et fluviale durable, capable de répondre aux enjeux sécuritaires, sociétaux et environnementaux.