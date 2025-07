Congo-Kinshasa: Coopération pays -Nations unies - Vingt réalisations phares dans quatre axes du cadre de coopération en 2024

En République du Congo, les Nations unies accompagnent l'Etat congolais dans la réalisation des priorités nationales à travers le cadre de coopération pour le développement durable (UNSDCF). Présentant les acquis à la presse, le 30 juin à Brazzaville, le coordonnateur résident des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, a indiqué que l'année 2024 a été marquée par une mobilisation exceptionnelle autour de trois priorités majeures : la jeunesse, le climat et la cohérence de l'action collective à travers les zones de convergence.

Selon les données en chiffres, dans les domaines de la gouvernance, des droits humains et de la protection sociale, 17 000 personnes ont obtenu des actes de naissance pour accéder aux services publics ; 12 000 jeunes ont été sensibilisés à la santé sexuelle et reproductive ; 2 100 cas de violences ayant pour base le genre ont été officiellement signalés et pris en charge ; 314 femmes victimes de violences ont reçu un soutien direct.

Dans le domaine de l'éducation et de l'autonomisation des jeunes, il en ressort que 46 661 enfants ont reçu des kits scolaires ; 128 511 ont bénéficié de repas scolaires ; 1101 enseignants ont été formés (une nouvelle génération de professeurs qui avaient pour objectif de transformer l'apprentissage dans les écoles) ; 8 453 élèves ont eu accès à l'apprentissage numérique via Congo learning passeport (70% des classes de Pointe-Noire ont été équipées de cours en ligne) ; 1 831 enfants déscolarisés ont retrouvé le chemin de l'école, offrant une seconde chance à toute une vie de jeunes apprenants ; 1000 jeunes entrepreneurs ont lancé leur entreprise par la création de dix nouvelles start-up chaque semaine, boostant l'économie locale.

Eau, assainissement et santé

Sur le volet eau, 163 000 personnes ont désormais accès à l'eau potable. Toute la population d'Owando et de Dolisie, par exemple, a désormais un accès direct à une eau propre. Concernant les inondations survenues récemment à Brazzaville et ses environs, 6000 consultations médicales gratuites ont été réalisées auprès de la population ; 1000 familles réfugiées (soit 5 681 personnes) ont reçu des kits d'abris. Ainsi, 168 174 enfants ont reçu des suppléments en vitamine A.

S'agissant du volet santé, en 2024 plus d'un million d'enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite. Mettant un accent particulier sur le genre, 500 femmes vendeuses de rue ont été formées à la gestion de leur activité, contribuant à l'autonomisation des vendeuses dans les marchés de Brazzaville. L'année écoulée a vu également 39 878 femmes et hommes recevoir une thérapie antirétrovirale, avec à la clé une baisse de 18% des décès liés au sida.

Croissance économique et action climatique

Sur le front agricole, 45 hectares de manioc ont été plantés, l'équivalent de 85 terrains de football dédiés à la sécurité alimentaire. 450 mineurs artisanaux ont reçu une formation officielle. Des initiatives telles que 2 440 ont postulé à des stages et emplois via la plateforme Stagi.

Parlant des résultats clés, d'ici à 2026, selon le système des Nations unies au Congo, la population bénéficie d'un système de gouvernance amélioré sur les plans institutionnel, démocratique, des droits humains, administratif et économique, pour un développement inclusif et participatif, la consolidation de la paix et l'effort humanitaire... L'année a été marquée par plusieurs avancées notables, notamment dans le renforcement des institutions publiques, la participation citoyenne, l'amélioration du cadre juridique et l'accélération du processus de décentralisation. Des réformes ont été mises en oeuvre pour améliorer l'efficacité de la gestion des finances publiques, lutter contre la corruption, garantir l'accès à la justice et moderniser l'appareil administratif. Cependant, des défis persistants, précisément l'insuffisance de ressources financières pour finaliser certaines réformes, la lenteur du processus de décentralisation et la nécessité de renforcer les capacités des acteurs locaux ont influencé la mise en oeuvre des objectifs fixés (...).