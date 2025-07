Afrique Centrale: Tournoi de l'indépendance d'Angola de karaté - Le Congo termine sur le podium

Le tournoi de l'indépendance de l'Angola de karaté auquel ont participé les Diables rouges s'est achevé le 30 juin 2025, à Luanda. Ils ont occupé la troisième place au classement général avec trois médailles dont une en argent et deux en bronze.

Le Congo a été classé derrière le Maroc qui a obtenu quatre médailles dont trois en or et une en bronze; et l'Angola, une en or, trois en argent et une en bronze. Il a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui en termed de performance. L'ambition de faire le podium a toujours été sa marque de fabrique.

La compétition a réuni près de 104 athlètes venus de plusieurs pays invités par l'Angola, notamment le Maroc, la République dominicaine, la République démocratique du Congo, le Congo, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Botswana et la Namibie. Le Congo a aligné une équipe de dix athlètes.

Les Congolais ont remporté la médaille d'argent au kumité féminin par équipe des moins de 51 Kg seniors. L'équipe était composée de Railie Ruth Itoua Bomeyouya, Abigail Ida Vinie Mbemba Baboutila, Mathurina Juliette Malanda et Bitina Divine Sedimossi. Les Marocains ont glané la médaille en or et les Angolais celle en bronze.

L'équipe masculine de Kumité des moins de 61 kg seniors composée d'Héritier Slon Ngouoba Mendele, Abraham Sagesse Bikoka, David Kamba Sata, Fredy Gustani Ampha et Aimé Ken Prince Diabakarissa Nkouka n'a pas pu faire mieux que de terminer au pied du podium.

La deuxième médaille en bronze des Diables rouges a été remportée par Abigail Ida Vinie Mbemba Baboutila. Elle s'est classée troisième en individuelle derrière Elhayti Chaimae du Maroc et François Elisa d'Angola.