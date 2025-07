Algérie: Médéa - Coup d'envoi de la 15e édition du Festival national du théâtre comique

Médéa — Le coup d'envoi de la 15e édition du Festival national du théâtre comique (Fntc), qui s'étalera jusqu'au 4 juillet, a été donné, lundi soir, à la maison de la culture Hassan-El-Hassani de Médéa, en présence de comédiens, d'artistes, d'auteurs, ainsi que d'une foule nombreuse venue assister à cet évènement culturel.

S'exprimant à l'occasion de l'ouverture de cette manifestation, le commissaire du Festival national du théâtre comique, Saïd Benzergua a mis en exergue l'apport du 4e art dans la lutte pour l'indépendance du pays, citant le parcours exemplaire des pionniers du théâtre algérien, tels que Mahieddine Bechtarzi, Mohamed Touri, Hassan el-Hassani et tant d'autres comédiens qui "ont transformé le théâtre en une arme redoutable contre l'occupation", a-t-il indiqué.

A cette occasion, le ministre de la Culture et des Arts, Zouheir Bellalou, a salué, dans une lettre lue en son nom par le directeur du Théâtre national Mahieddine Bechtarzi, Mohamed Yahiaoui, la lutte et le sacrifice des hommes de culture pour le recouvrement de l'indépendance de l'Algérie et leur rôle dans l'édification de l'Etat.

"Le Festival national du théâtre comique est un acquis important pour la famille culturelle et s'est employé, à travers ses différentes éditions, à traduire les aspirations de la société", a ajouté le ministre, appelant les hommes de culture et des arts à "rester fidèle à la société et au pays".

Sept pièces théâtrales sont en lice pour décrocher la "Grappe d'Or" lors de ce festival placé sous le slogan "Médéa : 100 ans de théâtre". Il s'agit de "Wa akhiren" (Enfin) du théâtre régional Abderrahmane Bouguermouh (Bejaia), "Ed-Doub" (l'Ours) produite par l'association "Massini" d'Adrar, "Khems Ensa wa araba" (Cinq femmes et un chariot) du théâtre régional Mustapha Kateb de Souk-Ahras, "Khoutoubate Kelb" (noces de chien) réalisée par la Maison de la culture et des arts de Jijel avec le concours de l'association "Tiziri".

Le commissariat du Fntc fait part aussi de la sélection des pièces "EL-Ain Bel Ain" (Oeil pour oeil) de l'association culturelle et de musique classique de Setif, "En-Nisf El-Akher" (l'Autre moitié) de l'association culturelle et du théâtre "El-Moutalate el waki" de Guelma et "El-Warta" (Embarras) de l'association "Chabab wa Founoune" de la ville de Tablat (Médéa).