Algérie: Les efforts du pays en faveur du développement sur le continent africain mis en avant

Seville (Espagne) — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, dans une allocution, mardi à la 4e Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4), que l'Algérie avait fait du développement durable et de la solidarité internationale des piliers essentiels de sa politique extérieure, à travers sa contribution permanente aux efforts de développement sur le continent africain dans le cadre de divers mécanismes de coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que par son plein engagement dans la concrétisation de l'intégration continentale via plusieurs projets.

Le président de la République a précisé que l'Algérie oeuvrait actuellement, par le biais de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, à soutenir les infrastructures, la santé, l'éducation, l'énergie et d'autres projets de développement dans plusieurs pays africains, auxquels elle a consacré pas moins d'un (1) milliard de dollars.

En adoptant une politique financière fondée sur la mobilisation de ses ressources propres, l'Algérie a réussi à s'affranchir totalement du fardeau de la dette extérieure, ce qui lui permet de jouer un rôle actif dans l'aide aux pays qui continuent de crouler sous les dettes accumulées, lesquelles constituent un obstacle aux objectifs de développement durable (ODD), a soutenu le président de la République dans une allocution prononcée, en son nom, par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, lors de cette conférence internationale qui se tient à Séville (Espagne).

Le président de la République a, en outre, relevé la nécessité de passer de la phase du diagnostic à celle de l'initiative concrète, en trouvant les solutions à même de financer le développement, souhaitant que cette conférence marque le départ d'un processus de développement global.

Le bien-être commun est désormais une exigence fondamentale, dont la réalisation passe impérativement par la réduction du fossé de développement et des disparités entre les pays et la création d'un environnement international permettant de prendre en charge les différents défis et crises que connaît le monde aujourd'hui, a ajouté le président de la République.