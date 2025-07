Algérie: Diversification économique - Le pays 'sur la bonne voie'

Alger — Le Fonds monétaire international (FMI) a salué lundi les réformes économiques engagées par l'Algérie notamment dans le domaine de l'appui à l'investissement, soulignant que le pays est "sur la bonne voie" dans sa démarche de diversification économique.

"Les efforts que déploient les autorités (algériennes) pour diversifier l'économie et améliorer le climat d'affaires pour stimuler l'investissement privé sont à saluer", a indiqué Charalambos Tsangarides, chef de la mission du FMI en Algérie lors d'une conférence de presse à Alger, notant que les réformes engagées dans le domaine de l'investissement "ont commencé à porter leurs fruits".

Il a dans, ce contexte, mis en avant les principales initiatives mise en œuvre par les pouvoirs publics en la matière, citant notamment "la création d'un guichet unique pour l'accès au foncier, les efforts visant à aligner les exportations sur les normes internationales et la promotion du commerce en ligne".

L'absence d'endettement extérieur de l'Algérie a aussi été mis en exergue par M. Tsangarides, ajoutant que très peu de pays, de par le monde, sont dans la situation de faible recours à l'endettement.

Le représentant du FMI s'est félicité aussi de la poursuite de la mise en œuvre de la loi monétaire et bancaire promulguée en 2023, de même que "l'amélioration de la gestion de la liquidité et le renforcement des capacités en matière de prévision macroéconomique et d'analyse des politiques".

"La mission salue également les récentes réformes de la gouvernance et les efforts continus visant à renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à accroître la transparence et la responsabilité dans le secteur public", a-t-il encore dit.

Le FMI a noté aussi avec satisfaction les progrès obtenus dans le cadre de l'application de la loi organique budgétaire de 2018, ainsi que la création au sein du ministère des Finances d'une unité chargée de superviser les entreprises publiques et de renforcer la gestion des risques budgétaires.

Les secteurs hors hydrocarbures restent dynamiques

L'intervenant a relevé, par ailleurs, que l'activité hors hydrocarbures avait maintenu son dynamisme en 2024 avec une croissance de 4,2%.

M. Tsangarides a souligné également que "les perspectives à l'interne sont globalement positives", portées par une reprise progressive de la production d'hydrocarbures.

Cette donne, qui devrait soutenir la croissance en 2025, intervient dans le sillage de la levée graduelle des mesures de réduction de la production décidées par l'Opep+, a-t-il dit.

Toujours à propos de la croissance, le chef de mission du FMI a affirmé que les perspectives économiques pour l'Algérie à court terme demeurent "positives", en dépit des incertitudes au niveau mondial.

Il a relevé que la croissance économique s'était établie en 2024 à 3,6%, ajoutant que, sur la même année, les secteurs hors hydrocarbures "restaient dynamiques".

En outre, les réserves de change en 2024 "sont restées conséquentes" à 67,8 milliards de dollars, couvrant environ 14 mois d'importations, alors que l'inflation a connu une "forte" diminution passant de de 9,3% en 2023 à 4,1 % en 2024.

Cette baisse de l'inflation, explique M. Tsangarides, est due principalement à une progression plus faible des prix des denrées alimentaires, soulignant que l'inflation resterait modérée en 2025.