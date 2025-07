Algérie: Bentaleb préside la première rencontre nationale sur l'économie sociale et solidaire

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Fayçal Bentaleb, a présidé, lundi à Alger, la première rencontre nationale sur l'économie sociale et solidaire (ESS), organisée en partenariat avec l'Union européenne en Algérie et en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

S'exprimant à l'ouverture des travaux de cette rencontre, placée sous le thème "Pour une stratégie nationale de développement de l'économie sociale et solidaire en Algérie", M. Bentaleb a expliqué que l'objectif de cet événement était de "cristalliser une vision nationale commune pour le développement de l'économie sociale et solidaire, qui offre des potentialités prometteuses à même de soutenir le développement durable et de réaliser l'intégration au profit de larges catégories de femmes et de jeunes".

Ce modèle économique "incarne les valeurs de solidarité inhérentes à la société algérienne" a-t-il indiqué, un modèle, dit-il, qui repose sur "l'équilibre entre les dimensions lucrative et sociale", en "plaçant l'être humain au centre de ses préoccupations".

Dans ce contexte, M. Bentaleb a mis en avant l'intérêt que porte l'Etat algérien pour ce modèle économique, précisant que "les efforts actuels visent à asseoir un cadre juridique et réglementaire unifié, confortant la place de ce secteur vital dans les politiques nationales de l'emploi et du développement".

Pour ce faire, M. Bentaleb a invité les experts et les représentants des organismes et secteurs participant aux ateliers à "définir les grandes lignes d'une stratégie nationale intégrée" concernant ce modèle économique.

Pour sa part, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, a mis en avant l'importance de créer des plateformes numériques dans le domaine de l'ESS, soulignant la nécessité de "coordonner les efforts entre les secteurs pour renforcer l'accompagnement des projets créés dans ce domaine, notamment au niveau local".

De son côté, l'ambassadeur de la Délégation de l'Union européenne en Algérie, M. Diego Mellado Pascua, a relevé l'importance de l'ESS dans le développement, saluant l'intérêt que l'Algérie porte à ce modèle économique, compte tenu de son riche patrimoine et de sa diversité culturelle, qui constituent des piliers importants de ce type d'économie.